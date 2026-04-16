Stephen Curry decide, Warriors vence Clippers e sobrevive

O Golden State Warriors segue vivo, após uma noite épica de Stephen Curry e Draymond Green contra o Los Angeles Clippers. Ou quem sabe do time todo, em uma reviravolta daquelas que marcam um dos mais empolgantes torneios de play-in desde que essa fase extra começou na NBA. A equipe da casa liderou durante todo o jogo, controlou, mas no fim, as duas lendas que construíram uma dinastia, viveram para contar a história por pelo menos mais uma noite.

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Stephen Curry fez um segundo tempo mágico. Superando o tal limite de minutos pré-estabelecido, convertendo cinco bolas triplas no segundo tempo. Uma noite em que a camisa 30 e seu protetor bucal foram temidos como a liga se acostumou a ver em um fim de jogo de playoffs. Por outro lado, Draymond Green com um último quarto defensivo absoluto, anulando Kawhi Leonard e fazendo o ataque do Los Angeles Clippers sucumbir.

Assim, o Golden State Warriors segue vivo na temporada 2025/26 da NBA. O time que acabou em décimo na temporada regular, agora precisa de mais uma vitória na sexta-feira (17) contra o Phoenix Suns. Por ter a pior campanha, o time joga novamente no Arizona. Mas a virada que contou com contribuição de vários nomes do elenco, dá confiança, contra um time que perdeu em casa para o Portland Trail Blazers ontem.

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Enquanto isso, a temporada do Los Angeles Clippers acaba em frustração. O time perdeu o oitavo lugar nos últimos dias da temporada. Até acabaram com uma reviravolta histórica, saindo de um 6-21 para um 42-40. Mas mesmo assim, uma das melhores temporadas da carreira de Kawhi Leonard acabou em um colapso épico. A transição, que já começou por lá, deve gerar muitas questões na offseason.

Escalações

Los Angeles teve apenas as baixas de jogadores que estão fora de 2025/26. Bradley Beal e Yanic Konan Niederhauser. Isaiah Jackson voltou de lesão, mas não foi utilizado. Tyronn Lue adequou seu quinteto para tentar defender Stephen Curry em Clippers x Warriors com: Darius Garland, Kris Dunn, Derrick Jones Jr, Kawhi Leonard e Brook Lopez.

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Enquanto isso, Steve Kerr fez o mesmo, aumentando o tamanho do quinteto titular para tentar conter Kawhi Leonard em Warriors x Clippers com: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gui Santos, Draymond Green e Kristaps Porzingis. Além de Jimmy Butler e Moses Moody, a única baixa foi de Quinten Post.

Destaques

A partida começou com uma sequência de corrida. Por exemplo, após a primeira cesta do jogo de Gui Santos, o Los Angeles Clippers fez 12 pontos seguidos. Então, rapidamente, o Warriors respondeu com uma boa sequência que colocou a partida em dois pontos outra vez. E não é exagero dizer que assim foi durante todo o primeiro tempo e grande parte do terceiro quarto.

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Uma das questões da partida é que o Clippers fazia um grande trabalho defensivo sobre Stephen Curry, e o Warriors sofria por isso. Derrick Jones Jr, por exemplo, fez grande partida nesse sentido. Em uma sequência, chegou a cavar três faltas de ataque, duas de Draymond Green, em tentativas de Golden State de abrir espaço para o camisa 30.

Do outro lado, o time visitante tinha poucas respostas, sobretudo para Darius Garland. Steve Kerr tentou Brandin Podziemski, De’Anthony Melton e até Gary Payton II. Mas o armador não podia ser parado. Por outro lado, Kawhi Leonard até teve boas jogadas no primeiro tempo e no terceiro, mas a tática de dobras da equipe de San Francisco foi o tirando da partida aos poucos.

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Do lado de Golden State, Gui Santos e Kristaps Porzingis tiveram ótimos momentos. O brasileiro sofreu com turnovers, mas foi responsável por algumas boas sequências. Uma em particular, decisiva no fim do terceiro quarto. Ele fez uma bola de três, pegou dois rebotes ofensivos, aproveitou um deles e cavou uma falta de ataque do outro lado. O que era uma vantagem de 11 foi para seis pontos a caminho do último quarto.

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E o período final começou dando certo para Los Angeles. Ty Lue e Steve Kerr deram descanso para Kawhi Leonard e Stephen Curry no começo do período e o Clippers se deu melhor com os reservas em quadra. Foram enormes minutos de Bennedict Mathurin, que também fez bom jogo.

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Mas no meio do período, Kerr colocou o quinteto que mudaria a partida entre Warriors x Clippers em quadra. De’Anthony Melton, Al Horford, Draymond Green, Gui Santos e Stephen Curry. Green colou em Kawhi, que conseguiu uma única cesta no último quarto no breve período em que esteve sem o especialista defensivo em sua cola. Leonard desapareceu.

Por outro lado, Stephen Curry começou a converter bolas de três decisivas. Mas a da virada mesmo veio com Horford. Aliás, algumas bolas. Substituindo o quente Porzingis, ele converteu quatro bolas triplas no último período. Um show do veterano, que chegou até a trocar arremessos com Brook Lopez, o veterano de Los Angeles. Mas o campeão da NBA por Boston, prevaleceu.

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Por fim, um show de Draymond Green. Ele forçou dois turnovers de Kawhi Leonard em uma defesa individual absurda, incluindo um roubo de bola que gerou mais dois pontos de Stephen Curry em contra ataque. Por fim, Los Angeles se entregou e Golden State está vivo na luta pelos playoffs de 2025/26.

Golden State Warriors 126 x 121 Los Angeles Clippers

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 35 1 4 1 0 Gui Santos 20 6 5 1 0 Kristaps Porzingis 20 5 5 1 2 Al Horford 14 3 0 0 0 Draymond Green 7 6 9 4 0

Três pontos: 19/41 (46.3%) / Curry: 7/12

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Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 23 3 2 3 0 Darius Garland 21 5 8 1 0 Kawhi Leonard 21 7 3 0 0 Brook Lopez 17 5 1 2 1 Derrick Jones Jr. 13 2 1 3 1

Três pontos: 14/35 (40%) / Mathurin: 5/6

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76ers elimina Magic e encara Celtics

Além da vitória do Golden State Warriors de Stephen Curry sobre o Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard, a rodada de play-in dessa quarta-feira (15) ainda contou com a vitória do Philadelphia 76ers sobre o Orlando Magic.

Assim, a franquia da Pensilvânia, mesmo desfalcada de Joel Embiid, garantiu vaga nos playoffs e vai enfrentar o Boston Celtics na primeira rodada. O time da Flórida encara o Charlotte Hornets na sexta-feira (17) valendo a última vaga.

Tyrese Maxey foi o grande destaque do time da casa, em um jogo muito equilibrado. Afinal, o armador cresceu demais no último quarto e resolveu o jogo. V.J Edgecombe, Kelly Oubre Jr e Paul George também fizeram ótimos jogos dos dois lados da quadra. Além disso, pasmem, Andre Drummond foi muito bem, com duas bolas triplas.

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Enquanto isso, Orlando decepcionou mais uma vez. Paolo Banchero fez um dos piores jogos da carreira, totalmente sem confiança. Franz Wagner ainda não consegue ganhar ritmo por ficar pouco tempo em quadra e Jalen Suggs também foi mal. O único que se salvou foi Desmond Bane, cestinha da partida com 34 pontos. Mas não o suficiente para vencer.

Orlando Magic 97 x 109 Philadelphia 76ers

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 34 3 3 0 1 Paolo Banchero 18 5 4 0 1 Anthony Black 13 6 3 0 0 Franz Wagner 12 4 3 0 0 Wendell Carter Jr. 5 11 1 1 2

Três pontos: 7/27 (25.9%) / Bane: 4/6

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76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 31 2 6 1 1 V.J Edgecombe 19 11 1 1 0 Kelly Oubre Jr. 19 3 1 1 0 Paul George 16 5 5 2 0 Andre Drummond 14 10 2 3 3

Três pontos: 12/35 (34.3%) / Oubre: 5/10