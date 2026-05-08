NBA: Jaylen Brown troca farpas com analista da ESPN

O astro do Boston Celtics, Jaylen Brown, e o analista de NBA da ESPN, Stephen A Smith, trocaram farpas nos últimos dias. Tudo começou na última quarta-feira (6), quando o jornalista reagiu a uma live do ala. Nela, Brown disse, por exemplo, que sofre perseguição por parte da arbitragem, e que esta temporada foi a sua favorita na liga.

No First Take, programa matinal da ESPN, Smith falou que Jaylen Brown deveria ficar quieto e aproveitar as férias. Além disso, insinuou que o astro de 29 anos estaria “forçando” uma troca. “Cara, ele precisa ficar quieto. A menos que esteja tentando ser trocado pelo Celtics”.

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Mas nessa quinta (7), Brown não deixou barato e partiu para o ataque contra o jornalista. Em seu perfil oficial no X, o camisa 7 rebateu a fala de Smith com uma provocação: “Eu vou ‘ficar quieto’, parar de fazer live, mas só se você ‘ficar quieto’ e se aposentar. Vamos dar ao povo o que eles querem”.

Horas depois, na mesma rede social, o controverso analista de NBA da ESPN respondeu à publicação de Jaylen Brown. Entre outras coisas, Smith citou a eliminação precoce do Celtics. Favorito, o time de Boston caiu para o Philadelphia 76ers na primeira rodada dos playoffs.

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“Mano, eu gosto de você, então nem vou entrar nessa. Tem gente cuidando de você e você nem percebe. E você está aqui fazendo todo esse barulho. Não faz nem uma semana que você perdeu uma vantagem de 3-1. Você está em casa”.

“Um campeão e MVP das finais dizendo que a sua temporada favorita é a que ele está em casa depois de cair na primeira rodada. Isso não é sobre mim. É sobre você, sobre o que você disse. Aproveite suas férias”, escreveu Smith.

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Os rumores sobre a insatisfação de Jaylen Brown no Celtics ganharam corpo após os comentários do ex-jogador Tracy McGrady. Ele é próximo do ala e contou que soube de pessoas próximas que havia uma situação complicada ali. No entanto, o presidente da franquia, Brad Stevens, cravou que está seguro de que tudo não passa de boatos sem fundamento.

“Nós tivemos uma conversa e, a princípio, só houve coisas positivas a dizer. Não tinha nenhum tipo de frustração. Estamos juntos há dez anos, então eu adoro Jaylen. Todos aqui, aliás, o adoram. E, assim como para qualquer atleta, a porta da minha sala está sempre aberta para termos uma conversa franca”, finalizou o dirigente.

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Para muita gente, como o analista da ESPN, o comentário de Jaylen Brown sobre sua melhor temporada na NBA foi uma admissão de que ele quer um papel de protagonista. Mas o próprio jogador esclareceu que não é bem assim.

“Tem muitos comentários pairando sobre o Celtics neste momento. Então, eu odeio que o nosso presidente tenha que vir a público para responder esse tipo de rumor. Brad e eu temos uma ótima relação. Acima de tudo, eu amo Boston. A verdade é que, se dependesse só de mim, jogaria aqui pelos próximos dez anos”, garantiu Brown.

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Por fim, vale lembrar que Jaylen Brown tem contrato com o Celtics até 2029. Assim, nas próximas três campanhas, ele vai receber cerca de US$183 milhões em salários. Em 2025/26, o ala teve os seus melhores números em dez anos na NBA: 28,7 pontos, 6,9 rebotes e 5,1 assistências.