ESPN quer saída de Steve Kerr do Warriors, diz jornalista

O Golden State Warriors vai ter uma concorrência bem inesperada para manter o técnico Steve Kerr: a ESPN. Segundo Marc Stein, do site Substack, a emissora de televisão quer o veterano de volta às suas transmissões de jogos da NBA. Por isso, já o contatou com o plano de fazê-lo confirmar a saída da equipe para retornar à cadeira de comentarista.

“Alguns dos principais dirigentes da emissora já conversam com Steve e fazem um lobby agressivo para que deixe o time. Eles querem convencê-lo a voltar à televisão como um analista. Mas sabem que o Warriors está à frente nessa corrida. Já tem negociações em andamento para, por fim, definir o seu status”, revelou o experiente jornalista.

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Assim que se aposentou, em 2004, Steve Kerr começou a trabalhar como comentarista da TNT. Ele deixou o cargo três anos mais tarde, para ser um alto dirigente do Phoenix Suns, mas voltou à emissora em 2010. Então, saiu outra vez para treinar Golden State. Stein diz que, a princípio, a ESPN não tem garantias sobre o interesse do ex-atleta.

“Não há como garantir nada do que vai acontecer, por enquanto. O que eu posso dizer é que Golden State opera nos últimos dias com a impressão de que ele vai ficar. A equipe, a princípio, acha mais provável que cheguem a um acordo para que siga como o técnico de Stephen Curry na próxima temporada”, apontou o repórter.

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Data de validade

Kerr está no comando do Warriors há uma década e conquistou quatro títulos da NBA. Por isso, sempre se imaginou que daria preferência à equipe em uma negociação. No entanto, depois do seu abraço em Curry antes da eliminação do time da temporada, os rumores aumentam. E ele reconheceu que, talvez, o seu ciclo tenha terminado.

“Eu ainda adoro ser técnico, mas entendo o que acontece. Esses empregos sempre têm uma data de validade. Há um período em que você está no cargo e, então, tudo acaba. É assim mesmo e, por isso, não tenho problema. Às vezes, é preciso injetar um sangue novo com novas ideias para ajudar o time”, admitiu o ex-armador do Chicago Bulls.

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O ala-pivô Draymond Green viu a declaração de Kerr são um sinal forte de inclinação. Tanto que já não está mais otimista sobre um acordo. “Espero que Steve seja o nosso treinador na próxima temporada, mas vocês querem a minha opinião sincera? Eu acho que não vai ser, pois sinto que acabou”, resumiu o veterano.

Impasse

Parece claro que, por enquanto, a ESPN está bem atrás do Warriors no recrutamento de Steve Kerr. Ele só deve considerar trabalhar na emissora se as conversas com a equipe não avançarem. A boa notícia para a líder mundial em esportes, então, é que existe um impasse. Stein apurou que a duração de um novo contrato afasta as partes do acerto.

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“O sentimento na franquia é que, a princípio, Steve quer ficar. Mas a direção insiste que ele prove o seu compromisso com o time assinando um contrato de várias temporadas. Seria uma forma de mostrar, acima de tudo, que diz a verdade quando fala que não quer ‘abandonar’ Stephen”, explicou o jornalista.