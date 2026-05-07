Jaylen Brown nega rumores de saída do Celtics: “Amo Boston”

Vira e mexe, Jaylen Brown se torna alvo de rumores de saída do Boston Celtics. E, dessa vez, foi ele quem motivou os comentários. O ala chamou a atenção depois de dizer que, apesar da eliminação precoce, essa foi a sua temporada favorita da carreira. Para muita gente, isso foi uma admissão de que quer um papel de protagonista que o time não pode dar. Mas o próprio jogador esclareceu que não é bem assim.

“Tem muitos comentários pairando sobre a organização nesse momento. Então, eu odeio que o nosso presidente de operações tenha que vir a público para responder esse tipo de rumores. Brad [Stevens] e eu temos uma ótima relação. Acima de tudo, eu amo Boston. A verdade é que, se dependesse só de mim, jogaria aqui pelos próximos 10 anos”, garantiu o astro de 29 anos.

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Mas Jaylen Brown não esclareceu ou “amenizou” tudo o que disse nos últimos dias. Na verdade, ele manteve a sua posição em um dos pontos mais polêmicos que levantou. O ala do Celtics reclamou das arbitragens da NBA e, além disso, de jogadores que cavam faltas o tempo inteiro. Até chamou Joel Embiid de flopper. Recebeu uma multa da liga por isso, mas avisa que não vai parar.

“A postura inconstante dos árbitros entre os playoffs e a temporada regular não é uma reclamação isolada minha. Afinal, podem ver que já não sou o único falando sobre isso por aí. A NBA pode seguir me multando, mas eu me importo com isso e quero melhorar o jogo. Amo o basquete. Então, se quiserem continuar a mandar multas, que façam!”, exclamou o veterano.

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Experimentos

Outro ponto polêmico que Brown sustenta é que a última temporada foi a sua favorita na NBA. Sem Jayson Tatum, ele assumiu o papel de líder técnico do time e comandou uma campanha bem acima das previsões. Se tornou, com isso, candidato ao prêmio de MVP da liga. Mas ele justifica que o sentimento vai muito além da atuação individual.

“Eu pude ver todos os meus companheiros crescerem enquanto jogadores. Superamos muitas dificuldades como grupo e indivíduos. É claro que o resultado não foi o que nós queríamos, mas lutamos e nos unimos em torno da mesma ideia. Pode parecer desculpa, mas não é. Por isso, esse foi o meu ano favorito”, explicou o astro.

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Brown, no entanto, enfatiza que não quer dizer que nenhuma das campanhas anteriores deixou boas memórias. “Eu não diria que foi a minha temporada favorita de longe. Isso seria um exagero porque ser campeão foi grandioso, por exemplo. Mas eu mantenho o que falei: que foi o meu ano favorito”, reforçou, com personalidade.

Portas abertas

Os rumores sobre a insatisfação de Jaylen Brown no Celtics ganharam corpo depois de comentários do ex-jogador Tracy McGrady. Ele é próximo do ala e contou que soube de pessoas próximas que havia uma situação complicada ali. Stevens, no entanto, cravou que está seguro de que tudo não passa de boatos sem fundamento.

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“Nós tivemos uma conversa e, a princípio, só houve coisas positivas a dizer. Não tinha nenhum tipo de frustração. Estamos juntos há 10 anos, então eu adoro Jaylen. Todos aqui, aliás, o adoram. E, assim como para qualquer atleta, a porta da minha sala está sempre aberta para termos uma conversa franca”, finalizou o ex-técnico de Boston.