Jaylen Brown nega rumores de saída do Celtics: “Amo Boston”
Astro causou polêmica e especulações com declarações após eliminação do time dos playoffs
Vira e mexe, Jaylen Brown se torna alvo de rumores de saída do Boston Celtics. E, dessa vez, foi ele quem motivou os comentários. O ala chamou a atenção depois de dizer que, apesar da eliminação precoce, essa foi a sua temporada favorita da carreira. Para muita gente, isso foi uma admissão de que quer um papel de protagonista que o time não pode dar. Mas o próprio jogador esclareceu que não é bem assim.
“Tem muitos comentários pairando sobre a organização nesse momento. Então, eu odeio que o nosso presidente de operações tenha que vir a público para responder esse tipo de rumores. Brad [Stevens] e eu temos uma ótima relação. Acima de tudo, eu amo Boston. A verdade é que, se dependesse só de mim, jogaria aqui pelos próximos 10 anos”, garantiu o astro de 29 anos.
Mas Jaylen Brown não esclareceu ou “amenizou” tudo o que disse nos últimos dias. Na verdade, ele manteve a sua posição em um dos pontos mais polêmicos que levantou. O ala do Celtics reclamou das arbitragens da NBA e, além disso, de jogadores que cavam faltas o tempo inteiro. Até chamou Joel Embiid de flopper. Recebeu uma multa da liga por isso, mas avisa que não vai parar.
“A postura inconstante dos árbitros entre os playoffs e a temporada regular não é uma reclamação isolada minha. Afinal, podem ver que já não sou o único falando sobre isso por aí. A NBA pode seguir me multando, mas eu me importo com isso e quero melhorar o jogo. Amo o basquete. Então, se quiserem continuar a mandar multas, que façam!”, exclamou o veterano.
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Experimentos
Outro ponto polêmico que Brown sustenta é que a última temporada foi a sua favorita na NBA. Sem Jayson Tatum, ele assumiu o papel de líder técnico do time e comandou uma campanha bem acima das previsões. Se tornou, com isso, candidato ao prêmio de MVP da liga. Mas ele justifica que o sentimento vai muito além da atuação individual.
“Eu pude ver todos os meus companheiros crescerem enquanto jogadores. Superamos muitas dificuldades como grupo e indivíduos. É claro que o resultado não foi o que nós queríamos, mas lutamos e nos unimos em torno da mesma ideia. Pode parecer desculpa, mas não é. Por isso, esse foi o meu ano favorito”, explicou o astro.
Brown, no entanto, enfatiza que não quer dizer que nenhuma das campanhas anteriores deixou boas memórias. “Eu não diria que foi a minha temporada favorita de longe. Isso seria um exagero porque ser campeão foi grandioso, por exemplo. Mas eu mantenho o que falei: que foi o meu ano favorito”, reforçou, com personalidade.
Portas abertas
Os rumores sobre a insatisfação de Jaylen Brown no Celtics ganharam corpo depois de comentários do ex-jogador Tracy McGrady. Ele é próximo do ala e contou que soube de pessoas próximas que havia uma situação complicada ali. Stevens, no entanto, cravou que está seguro de que tudo não passa de boatos sem fundamento.
“Nós tivemos uma conversa e, a princípio, só houve coisas positivas a dizer. Não tinha nenhum tipo de frustração. Estamos juntos há 10 anos, então eu adoro Jaylen. Todos aqui, aliás, o adoram. E, assim como para qualquer atleta, a porta da minha sala está sempre aberta para termos uma conversa franca”, finalizou o ex-técnico de Boston.
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