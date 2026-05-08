Onde assistir aos jogos de playoffs da NBA hoje
A rodada desta sexta-feira conta com duas partidas
Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira (8), válidos pelos playoffs da NBA. A rodada conta com duas partidas, sendo ambas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje nos playoffs da NBA, neste dia 8, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.
(2) New York Knicks x Philadelphia 76ers (0)
Em casa, o Knicks abriu 2 a 0 na série contra o 76ers. Agora, o confronto do Leste chega em Philadelphia, onde o Sixers espera usar a força de sua torcida para se recuperar. O detalhe, porém, é que a franquia nunca virou uma série em que perdia por 2 a 0. Ou seja, uma vantagem para New York.
Para o Jogo 3, o Knicks pode ter desfalques importantes. Isso porque OG Anunoby e Josh Hart são dúvidas. O 76ers, por sua vez, deve seguir sem Joel Embiid, com Andre Drummond sendo o provável substituto.
Time provável Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Karl-Anthony Towns
Time provável 76ers: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Paul George, Kelly Oubre Jr e Andre Drummond
Informações da partida
Onde assistir: Amazon Prime Video
Horário: 20h (horário de Brasília)
Mandante: Philadelphia 76ers
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(1) San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves (1)
Após perder o Jogo 1, o Spurs se recuperou e empatou a série contra o Timberwolves. No Jogo 2, inclusive, o time texano dominou o adversário, vencendo por 133 a 95. Então, o duelo agora chega em Minnesota com os dois times em busca de uma vantagem na série.
Pelo lado de San Antonio, nenhum desfalque é esperado. Já no Timberwolves, Ayo Donsumu e Anthony Edwards são dúvidas, sendo que o camisa 5 deve entrar em quadra com restrição de minutos, mais uma vez.
Time provável Spurs: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama
Time provável Timberwolves: Mike Conley, Terrence Shannon Jr. (Anthony Edwards), Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert
Informações da partida
Onde assistir: Amazon Prime Video
Horário: 22h30 (horário de Brasília)
Mandante: Minnesota Timberwolves
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