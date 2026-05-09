Jalen Brunson decide e Knicks encaminha vaga sobre 76ers

Com outra partida enorme de Jalen Brunson, o New York Knicks venceu o jogo 3 contra o Philadelphia 76ers nessa sexta-feira (8). New York soube capitalizar sua vantagem de profundidade, viu o astro brilhar e venceu mesmo sem OG Anunoby. Por outro lado, Philadelphia viu Joel Embiid retornar e ainda assim perdeu em colapso completo após um bom primeiro quarto.

Jalen Brunson segue sendo o melhor jogador dessa série em uma vantagem realmente significativa em relação aos astros do 76ers, o que tem sido poderoso para o Knicks. Foi sua 24ª atuação de pelo menos 30 pontos nos playoffs da NBA com a camisa de New York. É a maior marca da liga ao lado de Shai Gilgeous-Alexander, que também tem 24. Ele também é o jogador com mais pontos em últimos quartos na pós-temporada desde 2024.

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Se o momento de seu craque é fantástico, isso também reflete a ótima forma do New York Knicks. Após dominar o fim da série contra o Atlanta Hawks, com quatro vitórias dominantes após estar perdendo, o mesmo aconteceu contra Philadelphia. Bom, pelo menos em dois dos três jogos. O time até chegou a estar atrás no duelo dessa sexta como não ficava há muito tempo, mas a resposta foi muito rápida. Falta uma vitória para chegar as finais do Leste.

Enquanto isso, o Philadelphia 76ers se encontra em situação nunca superada na história da liga. Afinal, perde a série por 3 a 0. A questão do banco de reservas voltou a ser um grande problema. Mas os astros do time também não foram bem. Joel Embiid claramente jogou no sacrifício, lento. Tyrese Maxey foi superado pela defesa rival. Por fim, Paul George desapareceu após um grande começo. O cestinha em um jogo desse tamanho foi Kelly Oubre Jr.

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Escalações

Muitas questões de lesões para o jogo 3. Em primeiro lugar, Joel Embiid retornou ao time de Philadelphia após perder o jogo 2 com lesões no quadril e no tornozelo. Pelo lado de New York, Mitchell Robinson também retornou. Porém, o vital O.G Anunoby ficou de fora com dores na coxa. Mas o caso ao menos não ficou pior, já que Josh Hart que também era dúvida, jogou.

Nick Nurse voltou a utilizar seu quinteto titular padrão. Assim, atuaram: Tyrese Maxey, V.J Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid.

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Enquanto isso, Mike Brown precisou alterar seu quinteto com a lesão de Anunoby. O armador Miles McBride foi o escolhido para atuar ao lado de: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart e Karl-Anthony Towns.

Destaques

O jogo começou com o time de Philadelphia jogando em um outro ritmo. Assim como deveria, afinal, entrou no terceiro duelo perdendo por 2 a 0. Uma sequência de nove pontos seguidos para abrir o jogo e depois duas ponte-aéreas seguidas entre Tyrese Maxey e V.J Edgecombe. O time abriu vantagem rapidamente, também criando ótimos arremessos com Joel Embiid de costas para a cesta.

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Além disso, Paul George esteve incrível. Aproveitando a ausência de O.G Anunoby, o ala fez 15 pontos logo no primeiro quarto. Seu shotmaking foi de elite nos primeiros 12 minutos, sobretudo em alguns arremessos que resolveram jogadas quebradas. New York, por outro lado, estancou a sangria com muitos rebotes ofensivos e com o impacto do banco de reservas.

Aliás, a segunda unidade conta a história de como o jogo mudou tão rápido. Karl-Anthony Towns fez duas faltas rápidas, Jalen Brunson saiu para descansar. Mas os rebotes de Mitchell Robinson, bons arremessos de um Landry Shamet em seu melhor jogo nos playoffs e a atitude de um Josh Hart titular comandando tudo isso. New York acabou o quarto perdendo por apenas quatro pontos e virou ainda no começo do segundo período.

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O time da casa jamais recuperou o bom ritmo inicial. Com um ataque mais travado, com George perdendo ritmo, Tyrese Maxey não conseguindo ser um grande fator e um Joel Embiid lento.

Brunson voltou muito bem, Mikal Bridges também. Ambos somaram 15 pontos. Por outro lado, o 76ers não conseguia mais nada, com um Embiid sendo colocado em várias ações ofensivas do rival e sendo explorado. New York foi para o intervalo vencendo por 60 a 52.

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No terceiro quarto, ambos os ataques perderam algum ritmo. New York buscou atacar Embiid em todas as ações ofensivas, como vinha fazendo desde o intervalo. Mas as recuperações defensivas dos donos da casa eram melhores, o que gerou alguns turnovers do Knicks inclusive. A vantagem chegou a quatro pontos apenas em uma sequência de V.J Edgecombe.

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Mas esse esforço defensivo gerou um maior cansaço também. Aos poucos, os arremessos de Philadelphia ficaram curtos. Aliás, reflexo de apenas um reserva entrando em quadra no terceiro quarto: Quentin Grimes que também não foi bem.

New York, então, voltou a abrir vantagem, se aproveitando de algumas segundas chances e também de arremessos de três pontos. Miles McBride e Landry Shamet converteram arremessos importantes. Jalen Brunson também se manteve no controle ofensivo. A equipe chegou ao último quarto vencendo por nove.

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O time da casa voltou a responder no começo do último quarto. Enfim, Quentin Grimes apareceu, marcando os únicos seis pontos do banco de reservas de Philadelphia até ali. A vantagem chegou a cair para quatro outra vez.

Mas de novo, Jalen Brunson apareceu para decidir Knicks x 76ers. Uma bola tripla sobre Kelly Oubre Jr. Depois disso, acertou uma linda bandeja em infiltração. Um turnover de Philadelphia levou a outra bandeja em transição para Mikal Bridges.

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Assim, a vantagem voltou para os dois dígitos e um time do 76ers muito cansado, jamais conseguiu responder. Um dado simbólico? Paul George que marcou 15 pontos no primeiro quarto, não pontuou mais pelo resto do jogo. Por fim, reservas entraram em quadra para os últimos dois minutos do jogo. New York abriu 3 a 0.

(2) New York Knicks 108 x 94 Philadelphia 76ers (7)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 33 5 9 0 0 Mikal Bridges 23 3 1 2 0 Landry Shamet 15 3 0 1 0 Josh Hart 12 11 3 1 0 Karl-Anthony Towns 8 12 7 0 1

Três pontos: 9/27 (33.3%) / Brunson: 3/8

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76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kelly Oubre Jr. 22 8 1 0 0 Joel Embiid 18 6 5 0 3 Tyrese Maxey 17 2 7 1 0 Paul George 15 5 3 2 0 V.J Edgecombe 11 7 4 2 0

Três pontos: 9/32 (28.1%) / George: 3/8

Knicks 3-0