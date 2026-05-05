Jalen Brunson dá show e Knicks atropela 76ers no jogo 1

Com atuação incrível de Jalen Brunson, o New York Knicks segue em grande momento e atropelou o Philadelphia 76ers. Na abertura da segunda rodada dos playoffs, um monólogo do time de New York atuando no Madison Square Garden, em ambos os lados da quadra. É o melhor momento do time com Mike Brown no comando. A equipe visitante parecia cansada e ofereceu pouca resistência além da metade inicial do primeiro tempo.

Uma atuação fantástica de Jalen Brunson desde os primeiros minutos. Não importava o defensor escolhido por Nick Nurse, o armador dominou qualquer um. Sem grande trabalho e com enorme eficiência, o astro fez seu 15° jogo de 35 pontos ou mais com a camisa da franquia nos playoffs. É a maior marca da história do New York Knicks. Acima de tudo, ele está em enorme ritmo.

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Isso casa com o grande momento do New York Knicks. A equipe se tornou a primeira desde 1996/97 a liderar por 30 pontos em algum momento de três partidas consecutivas nos playoffs. Além disso, a soma de 90 pontos de vantagem nas duas últimas vitórias, é a segunda maior da história da NBA na pós-temporada. Por fim, as quatro vitórias seguidas por 15 pontos também representam a segunda maior marca da história liga.

Pelo lado do Philadelphia 76ers, um começo até promissor em alguns pontos, sobretudo em forçar faltas da defesa rival. Mas fora isso, um jogo de baixa intensidade na defesa, poucas opções ofensivas, com um time que mais parecia desgastado pela viagem do que engajado após o jogo 7 do último sábado contra o Boston Celtics. O segundo jogo é na quarta-feira (6).

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Então, confira como foi a vitória do Knicks de Jalen Brunson sobre o 76ers de Joel Embiid.

Escalações

Os dois times estiveram completos para abrir a série. Joel Embiid, mesmo com as aparentes lesões que sofreu no jogo 7 em Boston, foi listado como provável e atuou.

Os quintetos titulares foram os mesmos em relação ao que vinham atuando. Mike Brown escalou para o Knicks: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

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Nick Nurse escalou para o 76ers: Tyrese Maxey, V.J Edgecombe, Paul George, Kelly Oubre Jr e Joel Embiid.

Destaques

O começo da partida foi interessante. Por um lado, Jalen Brunson estava impossível, como aconteceu no primeiro tempo do jogo 1 da série contra o Atlanta Hawks. Philadelphia tentou de tudo. V.J Edgecombe, seu defensor regular na temporada 2025/26, Kelly Oubre Jr que o defendeu nos playoffs de 2024 e até Paul George. Mas nada funcionou, ele marcou 14 pontos ainda na primeira parcial.

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Uma coisa que Brunson explorou por todo o jogo: Joel Embiid defendendo em drop. Nurse optou por Embiid defendendo Karl-Anthony Towns para abrir a série. Com o espaçamento e bloqueios do pivô, o craque começou a recuar para o garrafão após os bloqueios. Além de uma energia mais baixa de Philadelphia para superá-los, Brunson castigou do perímetro sempre que teve espaço. Muito disso, em cima dos movimentos do astro rival.

Por outro lado, o pivô começou mostrando seu impacto ofensivo. Duas faltas rápidas para Towns, outras duas para o substituto Mitchell Robinson. Tudo no primeiro quarto. Sua pontuação, aliás, foi majoritariamente na linha de lance livre. Nurse inclusive até tentou a velha tática de fazer faltas propositais em Robinson, o colocando para errar lances livres e forçando Mike Brown a retirá-lo de quadra quando ele falhou em quatro seguidos.

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Mas essa dança acabou prevalecendo New York. Até porque o próprio Embiid pareceu mais cansado conforme o jogo passava e a agressividade de Tyrese Maxey não foi a ideal para abrir a série. O Knicks sobreviveu a esses problemas de falta, viu Jalen Brunson continuar dominando do outro lado e foi para o intervalo vencendo o 76ers por 74 a 51.

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Aliás, vale destacar que o Knicks vive um momento ofensivo exatamente como seu treinador idealizava. Talvez não tenha acontecido com frequência na fase regular, mas embalou logo nos playoffs. Karl-Anthony Towns segue sendo um maestro na cabeça do garrafão e um perigo de criação, bolas de três e ataque a cesta.

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Mikal Bridges e OG Anunoby se aproveitaram bem. Aliás, Bridges se recuperou do começo ruim em Atlanta nos últimos dois jogos, e hoje teve grande ritmo. Anunoby, por outro lado, está bem há tempo. Ele tem médias de 21 pontos por jogo nos playoffs de 2025/26. Josh Hart ajudando em cada pequena tarefa e uma defesa muito engajada que desacelerou Philadelphia.

Paul George foi o único a passar dos 15 pontos pelo 76ers, mas ninguém se salvou. A vantagem só aumentou após o intervalo, com direito a reservas atuando em todo o último período. New York vencia por mais de 30 e nenhum titular voltou para a quadra em ambos os lados. Assim, New York saiu na frente.

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(7) Philadelphia 76ers 98 x 137 New York Knicks (3)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 17 3 3 0 0 Joel Embiid 14 4 1 0 0 Tyrese Maxey 13 3 2 0 0 Kelly Oubre Jr. 12 5 1 1 1 V.J Edgecombe 12 1 2 1 0

Três pontos: 11/30 (36.7%) / George: 4/6

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 35 1 3 2 0 OG Anunoby 18 3 1 0 1 Karl-Anthony Towns 17 6 6 0 2 Mikal Bridges 17 2 5 1 0 Josh Hart 8 8 6 3 1

Três pontos: 19/37 (51.4%) / Towns: 3/5

Knicks 1-0