Paolo Banchero faz análise sincera de fim da temporada do Magic

A temporada do Orlando Magic teve um último capítulo inesperado, mas Paolo Banchero não se deixa levar por isso. Assim como a torcida da equipe, ele sabe que o ano foi bem abaixo da expectativa de todos. Muita gente dizia que o elenco poderia competir no topo do Leste antes do início da campanha. Hoje, o jovem astro é sincero ao avaliar que ainda falta muito trabalho para atingirem esse nível.

“Eu queria dizer que temos o bastante para vencer, mas é a terceira vez que não saímos da primeira rodada dos playoffs. Então, se nós olharmos para os últimos três anos, é óbvio que não. Não posso dizer que poderíamos estar nas finais porque, a cada temporada, é o mesmo resultado. Dizer sim seria uma resposta mais simpática, mas não é a honesta”, cravou o ala-pivô, depois da eliminação do time.

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É duro não encarar a eliminação do Magic com muitos sentimentos conflitantes. Perder já na primeira série passa longe da previsão do início da campanha. Mas o time ‘forçou’ uma série de sete jogos contra o líder do Leste, Detroit Pistons. E, ao mesmo tempo, teve três partidas para fechar o duelo e tomou a virada. Para Paolo Banchero, a única emoção aceitável por parte da franquia é inquietude.

“Perder na primeira rodada dos playoffs, antes de tudo, não deve ser algo aceitável. Essa deveria ser a nossa atitude quando entramos em quadra. Não deveríamos sentir nenhum tipo de conforto só por chegar ao jogo 7. Todos deveriam sentir a pressão de ir além e ser ótimos. É o pensamento, em síntese, que quero ver do elenco até o topo da franquia”, cobrou o atleta de 23 anos.

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Hora de reflexão

O fim da temporada com uma atuação decepcionante, como Paolo Banchero indica, vai trazer mudanças no Magic. O elenco deve ter alterações, mesmo que não sejam grandes, para a próxima campanha. Mas a maior delas já ocorreu no comando: Jamahl Mosley foi demitido nesta segunda-feira. Depois da derrota decisiva contra o Pistons, o técnico desconversou sobre o que estava por vir.

“Nós vamos ter tempo para refletir sobre a temporada e, com isso, começar a pensar nas mudanças que precisamos fazer. Mas isso inicia amanhã. Hoje, o clima é de muita gratidão por trabalhar com esse grupo de atletas e como nos deram a chance de fazer uma série de sete jogos contra um grande time. Eles lutaram, mas não conseguimos”, elogiou o treinador.

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Sobre a última partida em si, Mosley viu uma história com a qual já se acostumou. O Magic até marcou bem, mas o ataque não teve poder de fogo para aproveitar isso. “Só não convertemos os arremessos. Acho que fomos muito bem na defesa, mas não conseguimos colocar a bola na cesta. E, no fim das contas, o basquete é sobre isso”, concluiu.

Olho no espelho

A visão dura de Banchero sobre o Magic viu um contraste nos adversários, pois o Pistons só teve elogios ao rival. É claro que, para um duelo de 1-8, o favorito se complicou mais do que deveria. O astro Cade Cunningham, no entanto, garante que a razão para isso foi o alto nível competitivo do oponente.

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“Nós aprendemos muito com essa série, pois Orlando nos fez olhar no espelho. Tivemos que nos avaliar. Por isso, eu lhes dou muito crédito. Esse confronto vai nos fazer mais fortes para os próximos desafios que vão vir nos playoffs. Certamente, fizeram com que melhorássemos bastante como time”, admitiu o craque.