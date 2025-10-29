Paolo Banchero: “Há coisas que precisam mudar no time do Magic”

O Orlando Magic começou a temporada com altas expectativas, mas Paolo Banchero é o primeiro a admitir que o time não as alcançou. Afinal, já foram três derrotas nos quatro jogos iniciais da campanha. E a única vitória, aliás, veio com uma virada lá nos minutos finais contra o Miami Heat. O elenco está com um novo estilo de jogo, mais rápido, e o astro reconhece que todos ainda vivem uma adaptação.

“Você vai tomar mais pontos quando se joga com mais velocidade, pois a partida vai ter mais posses de bola mesmo. Mas acho que precisamos ser mais espertos com a rapidez com que atuamos. Ser rápidos sem direção, por exemplo, não nos leva a lugar nenhum. Então, esse direcionamento é bem importante. E, sem isso, vai ser duro fazer as coisas funcionarem”, explicou o jovem ala-pivô.

Nos últimos anos, a princípio, o Magic se destacou com um ritmo de jogo muito lento e forte mentalidade defensiva. A produção ofensiva, no entanto, era uma das mais baixas da liga. O ritmo da equipe subiu muito e, com isso, o ataque está pouco mais produtivo. Mas a grande diferença, por enquanto, é que a defesa piorou demais. Paolo Banchero quer que o time tenha mais senso de urgência para consertar isso.

“Tudo vai melhorar com o avanço do trabalho, mas, ao mesmo tempo, não podemos nos sentar e esperar que ocorra. A NBA é dura, pois há muitas boas equipes. Você não pode acumular derrotas e justificar só dizendo que precisa de mais tempo. Nós temos que agir agora e mostrar evolução. Eu não diria que temos sido complacentes, mas há coisas que precisam mudar no time”, cravou o astro.

Dois mundos

É comum que equipes com estilos de jogo mais rápidos e leves sejam mais permissivas na defesa. Então, fica a pergunta: dá para o Magic atuar em velocidade e manter a sua identidade defensiva? A resposta, por enquanto, é não. Mas Jalen Suggs acredita que sim. Mais do que isso, ele garante que o time trabalha duro para que essa combinação apareça em quadra muito em breve.

“Eu acho que é possível, sim, ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, para isso, você precisa de mais do que ótimo condicionamento físico. Todos precisam estar entrosados em quadra e, por isso, temos várias conversas a cada treino. Ainda sabemos defender, pois não esquecemos de quem éramos. Mas, para que funcione, nós precisamos que a velocidade gere bons arremessos no ataque”, avaliou o armador.

Mas Suggs não só aposta que é possível ter um ataque rápido e defesa forte. Ele crê que, no caso do Magic, uma coisa depende da outra. “Tudo gira em torno de termos muita atenção aos detalhes e um esforço concentrado. Se o nosso ataque produzir, vamos conseguir voltar para defender e estar posicionados para parar o adversário”, concluiu.

Resiliência

Torcer ou acreditar em algo não apaga a realidade. O Magic crê que a melhora é uma questão de tempo, mas o time sabe que Paolo Banchero também está certo. Afinal, a semana ruim já colocou a franquia de Orlando a 2,5 jogos de distância dos líderes do Leste. O técnico Jamahl Mosley admite as atuações ruins do elenco, mas confia em uma reação rápida dos seus comandados.

“Há um período de ajuste sempre que você adiciona novos jogadores e altera a filosofia de jogo. Estamos perdendo as partidas e isso é um fato, mas entendemos as mudanças que precisam feitas. Vamos seguir fazendo as adaptações, enquanto o entrosamento do elenco vai aumentar. Eu acho que a resiliência que esse grupo já mostrou vai nos fazer atravessar essa turbulência mais rápido do que se imagina”, concluiu o treinador.

