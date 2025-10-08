Paolo Banchero sobre Desmond Bane no Magic: “match perfeito”

Em entrevista dada ao jornalista Marc Spears, do Andscape, Paolo Banchero avaliou a chegada de Desmond Bane ao Orlando Magic. De acordo com o jovem astro, o ala-armador é a peça que faltava ao time. Além disso, Banchero cravou que Bane terá um ótimo encaixe na equipe.

“Desmond Bane traz o que nos falta e também acrescenta qualidades que já temos. É um match perfeito. Não temos ninguém que consiga fazer arremessos como ele, que consiga aproveitar a forma como ele faz arremessos. Ele também cria jogadas para os outros, ataca a cesta”.

“Ele é um canivete suíço como jogador, como armador. Desmond é mais forte do que 99% dos armadores da liga, considerando sua constituição física. Então, ele vai se encaixar no que fazemos. É a peça que faltava ao time”, disse Paolo Banchero.

Bane chegou ao Magic nesta offseason, após uma troca com o Memphis Grizzlies. Na negociação, o time de Orlando cedeu Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada e um swap (direito de inverter seleção). Ou seja, a franquia investiu pesado para trazer o jogador de 27 anos.

Com o trio Paolo Banchero, Franz Wagner e Desmond Bane, o Magic espera brigar pelas primeiras posições no Leste. De acordo com um ranking feito pelo site da NBA, o time de Orlando é o terceiro melhor da conferência em 2025/26, atrás apenas de Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Confiante no sucesso da equipe, Banchero falou até em chegar às finais da liga. Algo que não ocorre desde 2009.

“O céu é o nosso limite. Tivemos experiências nos playoffs, perdendo na primeira rodada por dois anos. Mas agora trouxemos jogadores que fizeram boas campanhas nos playoffs e estiveram em bons times da NBA. Então, acho que podemos ir longe. Podemos ser muito bons. A única coisa que você não quer fazer é se derrotar. Sendo um time jovem, você tem que ser capaz de corrigir erros na hora e no momento”.

“Acho que devemos ser um time forte nos playoffs. Tomara que isso signifique chegar às finais da NBA. Mas se for algo mais curto que isso, então a decisão do Leste. Quero jogar muitas partidas nos playoffs. Acho que temos um elenco forte. Mas temos que entrar em quadra e vencer os jogos. É por isso que estou animado. Sei que ainda é cedo, mas acho que temos time para chegar às finais”, concluiu Banchero.

Apesar do sétimo lugar, e a eliminação na primeira rodada dos playoffs, em 2024/25, Orlando tem um dos melhores núcleos jovens da liga. Nesta offseason, a equipe trouxe, além de Desmond Bane, o armador Tyus Jones. Além disso, os principais jogadores do time foram mantidos.

Banchero, inclusive, fechou uma extensão máxima de contrato com o Magic: US$287 milhões por cinco anos. Assim, ele vai seguir no time até 2031. Wagner, por sua vez, tem vínculo até 2023. Já o contrato de Bane vai até 2029. Portanto, o trio vai atuar junto pelo menos nas próximas quatro campanhas.

