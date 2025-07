Magic e Paolo Banchero fecham extensão máxima de contrato

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-pivô Paolo Banchero estendeu o seu contrato com o Orlando Magic. Segundo o jornalista, o acordo é válido por cinco temporadas. Nesse período, o atleta de 22 anos vai receber US$287 milhões em salários. Ou seja, os valores máximos permitidos pela NBA.

No entanto, o novo vínculo de Banchero começará a vigorar apenas em 2026. Na próxima temporada, aliás, o camisa 5 do Magic vai receber US$15,3 milhões em salários. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Paolo Banchero teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Magic até 2031. A renovação do vínculo com o jovem astro era uma das prioridades da franquia nesta offseason.

Primeira escolha do Draft de 2022, Banchero já disputou 198 jogos na NBA, todos como titular. Logo de cara, o ala-pivô correspondeu às expectativas e se tornou protagonista. Ou seja, é o franchise player do Magic. Desse modo, ganhou o prêmio de melhor calouro da liga, em 2023. No ano seguinte, ele foi eleito para o All-Star Game.

Em 2023/24, sob a liderança de Banchero e do alemão Franz Wagner, a equipe de Flórida voltou aos playoffs depois de quatro anos. O mesmo ocorreu na última temporada. No entanto, o Magic caiu logo na primeira rodada em ambas as oportunidades.

Na campanha passada, Banchero sofreu uma lesão no abdome logo na primeira semana de jogos. Dessa forma, ele desfalcou o time de Orlando por mais de dois meses. Assim, o camisa 5 disputou apenas 46 jogos na fase regular. Por isso, a equipe foi apenas a sétima colocada do Leste.

Suas médias, em 2024/25, foram de 25,9 pontos, 7,5 rebotes e 4,8 assistências. O detalhe é que ele liderou o Magic nessas três estatísticas pelo segundo ano consecutivo.

Para 2025/26, o Magic terá uma boa chance de brigar pelo topo da conferência. Afinal, os últimos campeões do Leste – Boston Celtics e Indiana Pacers – estarão sem os seus principais jogadores. Jayson Tatum e Tyrese Haliburton romperam o tendão de Aquiles e, com isso, só deverão voltar a jogar me 2026/27.

Desse modo, a direção da franquia aposta alto em Desmond Bane. Na troca com o Memphis Grizzlies, o Magic enviou Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap. Ou seja, direito de inverter seleção.

Mas o que mais surpreende no acordo é o fato de não haver nenhuma proteção nas quatro picks. Para ter uma ideia, esse é o tipo de negócio que times fazem por astros na NBA. Embora seja um ótimo jogador, Bane jamais foi ao All-Star Game. Seja como for, o Magic entende que ele é a peça que faltava para competir pelos primeiros lugares do Leste. Isso porque a equipe da Flórida já havia manifestado interesse no ala-armador nos últimos anos.

