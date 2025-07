Magic renova contrato de Mo Wagner por uma temporada

O pivô Mo Wagner fechou a renovação do seu contrato com o Orlando Magic. Segundo Shams Charania, da ESPN, o atleta alemão vai seguir no time até o fim da temporada que vem e ganhará US$5 milhões em salários. Ainda não há uma confirmação, mas a tendência é que esse valor seja totalmente garantido.

O jogador de 28 anos era agente livre desde o início da offseason. A equipe da Flórida decidiu não exercer a opção de extensão em seu contrato e, assim, deixou-o aberto a ofertas. Mas sempre houve interesse mútuo em sua permanência. Especula-se, aliás, que o veterano nem abriu conversas com outros times.

A escolha do Magic de assinar um novo vínculo com Wagner foi, antes de tudo, uma manobra de economia. Afinal, a cláusula no antigo acordo previa um salário de US$11 milhões. Esse valor não era fora da realidade, mas o atleta está afastado das quadras desde dezembro por causa de uma cirurgia no joelho.

O pivô fazia a melhor temporada da carreira até romper o ligamento cruzado anterior esquerdo. O reserva de Wendell Carter disputou 30 jogos da campanha, anotando médias de 12,9 pontos e 4,9 rebotes. Além disso, converteu 36% dos arremessos de longa distância. Todas eram as suas melhores marcas na NBA.

Recuperação

O novo contrato do Magic com Mo Wagner, de certa forma, é uma aposta. O jogador ainda está com a recuperação do joelho em andamento e, por isso, não há certeza de que já estará à disposição na pré-temporada. O reserva, no entanto, garante que tem uma motivação extra para voltar a atuar em alto nível.

“Para mim, essa lesão é só mais uma chance para provar o quanto amo o basquete. É assim que vejo. Afinal, nós queremos estar em quadra e jogar. Vi como outros atletas tiveram lesões bem sérias e mostravam o desejo de voltar a cada dia de reabilitação. Essa é a minha mentalidade”, contou o pivô, em entrevista recente.

Wagner não nega que, a princípio, a grave contusão mexeu com a sua confiança. Mas entendeu que a recuperação é um teste de perseverança. “É claro que, em um primeiro momento, você fica triste porque não pode jogar. Quer estar lá, mas não dá. Não tenho dúvidas, no entanto, que posso superar isso”, cravou.

Jogador de confiança

Um defensor da renovação de contrato de Wagner com o Magic, apesar das incertezas, foi Jamahl Mosley. Afinal, o técnico sempre viu o pivô reserva como uma peça muito importante na rotação. É um jogador de confiança no elenco, na verdade. Tanto que, depois da lesão do comandado, o técnico admitiu que chorou durante o jogo.

“Quando vi Mo no chão, eu fiquei um pouco abalado. Chorei, sim, porque vejo o trabalho duro que ele faz todos os dias. Vê-lo em lágrimas, então, não foi fácil para ninguém. A energia e disposição que entrega para esse time sempre foram incondicionais”, elogiou o jovem treinador, na época.

