Tyus Jones acerta contrato com Magic

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Orlando Magic fechou contrato com Tyus Jones, que defendeu o Phoenix Suns na última temporada. Ainda segundo o jornalista, o armador chega ao time da Flórida em um acordo de US$7 milhões por um ano. Portanto, dobrou seu salário em relação ao que recebia no Arizona.

Os dirigentes do Magic negociaram o contrato com o agente de Tyus Jones, Kevin Bradbury, nesta segunda-feira (30), que marcou a abertura da agência livre da NBA. De acordo com Charania, o jogador chega para ter papel fundamental em Orlando.

Aos 29 anos, o arador vem de um contrato de um ano com o Suns, após ser titular pelo Washington Wizards em 2023/24. Ele também começou no quinteto titular de Phoenix, atuando por 58 jogos. No entanto, foi para o banco de reservas no fim da última campanha. Antes disso, o atleta defendeu o Minnesota Timberwolves e o Memphis Grizzlies por quatro anos em cada franquia.

Com o Suns, o jogador teve médias de 10.2 pontos, 5.3 assistências e quase um roubo de bola em 26.8 minutos por jogo. Em dez anos de carreira na NBA, ele tem 7.7 pontos, 4.4 assistências e um roubo por partida. Então, vai defender seu quinto time na liga.

Vale lembrar que o Orlando Magic estava na procura de um armador para 2025/26. Com Jones, a franquia pode ter um jogador que ostenta uma das maiores taxas de assistências por turnover de todos os tempos. Por exemplo, pelo Wizards, ele distribuía 7.3 assistências para a cada desperdício de bola que tinha.

Esse número caiu no Suns. No entanto, ele conseguiu elevar outra ponto importante de seu jogo: as bolas de três pontos. Isso porque na última temporada converteu 41.4% das tentativas do perímetro.

Vale lembrar que Jones é o segundo reforço do Magic. Afinal, a franquia fechou uma troca por Desmond Bane há 15 dias. Em contrapartida, o time de Orlando enviou Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap. Ou seja, direito de inverter seleção.

