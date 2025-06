Analista da ESPN questiona troca do Magic por Desmond Bane

O Orlando Magic surpreendeu a NBA nesse domingo, depois de fechar uma troca pelo ala-armador Desmond Bane. A equipe cedeu, entre outros ativos, quatro escolhas de primeira rodada de draft para acertar a negociação com o Memphis Grizzlies. Não há dúvidas de que o time precisava de um atleta com as características do novo reforço. Para Stephen A. Smith, no entanto, é difícil ignorar o valor pago.

“Orlando está tentando fazer barulho. Desmond é muito bom jogador e, certamente, um dos melhores arremessadores da liga. Além disso, Paolo Banchero é um superastro. O meu problema, então, está só no preço. Se você faz uma troca desse porte, é claro que quer se colocar entre os candidatos ao título. Mas não sei se Desmond faz isso”, avaliou o comentarista da ESPN.

Apesar de ter líderes jovens, o Magic chegou aos playoffs nas últimas duas temporadas. No ano passado, “forçou” uma série de sete partidas contra o Cleveland Cavaliers. A campanha atual teve as lesões como marca, mas, mesmo assim, a franquia esteve na pós-temporada. Smith tem dúvidas sobre o valor, mas não questiona que Bane melhora a equipe com um encaixe certeiro.

“Desmond é um dos melhores chutadores da NBA, enquanto Orlando teve o pior índice de conversão em arremessos de três pontos nesta temporada. Juntá-lo a Paolo, Franz Wagner e Jalen Suggs é muito interessante. Mandam uma mensagem para a liga de que estão chegando para brigar. Se você é um New York Knicks ou Detroit Pistons, por exemplo, precisa ficar de olhos abertos”, alertou o comentarista.

Inflação

Para Smith, a troca de Desmond Bane para o Magic traz lembranças de outro negócio recente que mobilizou a liga. O Knicks adquiriu o ala Mikal Bridges em uma transação com o Brooklyn Nets por cinco seleções de primeira rodada de draft. Naquela época, esse alto retorno também deu o que falar. O comentarista admite que, a princípio, não consegue entender esse tipo de negociação.

“Eu olho Memphis e parece que ganharam a troca, pois conseguiram quatro escolhas de primeira rodada de draft. Adoro Desmond, mas ele nunca foi um all-star. Me pergunto, aliás, como times cedem tantas seleções desprotegidas de recrutamento por jogadores como Mikal e Desmond agora. Afinal, eles não são Kevin Durant ou LeBron James“, questionou o veterano analista.

Há vários astros da NBA que podem ser trocados nas próximas semanas. Mas Smith não sabe se algum deles vai render tantos ativos quanto Bane trouxe para o Grizzlies. “Luka Doncic não rendeu quatro escolhas desprotegidas de primeira rodada de draft. E Durant não deve valer também. Então, ceder tanta coisa nesse negócio é uma preocupação”, concluiu.

Surpresa

Muita gente ficou surpresa com o valor que o Magic pagou na troca por Bane. Mas, por outro motivo, quem foi surpreendido pela negociação foi o próprio ala-armador. Havia comentários sobre mudanças no Grizzlies, mas o atleta nunca recebeu sinais de que seria negociado nesse ano. Segundo Brett Siegel, do site Clutch Points, ele viu a notícia da transação como algo inesperado.

“O informe oficial de Memphis sobre a negociação não incluiu nenhuma mensagem de obrigado para Desmond. Ele foi pego de surpresa pelo negócio, pois não estava ciente de que poderia ser envolvido em uma troca. Ele descobriu que algo estava ocorrendo nas últimas 24 horas, quando as conversas entre os times se intensificaram. Mas não esperava uma troca nessa offseason”, contou o jornalista.

