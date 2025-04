Paolo Banchero recusa “vitória moral” após fim dos playoffs do Magic

O Orlando Magic, de Paolo Banchero, está fora dos playoffs. A equipe perdeu o quinto jogo da série contra o Boston Celtics e, com isso, foi eliminada pelos atuais campeões. Esse resultado já era previsível – e muita gente apostava que o duelo nem teria cinco partidas. Além disso, após um ano cheio de lesões, só chegar ao mata-mata era uma vitória para o time. Mas o jovem astro recusou discursos de consolação.

“A gente queria mais do que isso. Então, não acho que ninguém em nosso vestiário está feliz porque não fomos ‘varridos’. Esse nunca foi o nosso objetivo. A meta era vencer a série e, assim, avançar para as semifinais de conferência. Por isso, eu não vou abraçar nenhum tipo de vitória moral. O objetivo era ganhar e não ganhamos. Simples assim”, lamentou o ala-pivô, depois da derrota por 120 a 89.

O Magic ganhou alguma atenção nos playoffs porque fez um duelo muito físico contra o Celtics. Tanto que, mesmo mais experientes, os jogadores de Boston reclamaram e se sentiram desconfortáveis com a postura do oponente. A equipe da Flórida limitou, em particular, o volume de arremessos de três pontos com uma defesa muito organizada. Jaylen Brown fez questão de elogiar o adversário com o fim da série.

“Orlando está de parabéns, pois fez um ótimo trabalho competindo nessa série. É uma equipe bem jovem e não tenho nada de negativo a dizer sobre eles. O problema é que só um time pode avançar nos playoffs e, por isso, estou contente que tenha sido nós. Mas não tenho nada além de respeito por esses jogadores”, garantiu o ala do Celtics, superando qualquer animosidade.

Ponto decisivo

A eliminação do Magic dos playoffs ressoa mais em Paolo Banchero por causa dos rumos do quinto jogo da série. A partida estava empatada em 53 pontos a nove minutos do fim do terceiro quarto. Então, em uma sequência de marcações rápidas, a arbitragem deu a quinta falta do jovem craque. Ele teve que sair de quadra e, como resultado, a equipe não conseguiu conter o Celtics.

“Boston venceu o jogo depois que sai. Foi isso o que aconteceu. Nós estávamos jogando bem, mas tudo desmoronou ali. Se não tivesse saído, certamente, não teria a disparada no placar. Mas não tenho do que reclamar do time, pois era uma situação difícil mesmo. É duro se manter competitivo contra um ótimo adversário quando eu fico fora por tanto tempo”, avaliou o líder de Orlando.

Banchero ficou fora de ação pelo resto do terceiro quarto. No intervalo, o Celtics anotou 30 pontos. O Magic, enquanto isso, fez só nove e viu o jogo fugir do controle “A quinta falta de Paolo decidiu a série. Certamente, definiu a partida. Foi a decisão que mudou o jogo. Afinal, quando o seu melhor jogador comete uma quinta falta no terceiro quarto, tudo fica muito difícil”, resumiu o técnico Jamahl Mosley.

Próxima fase

Essa foi a segunda temporada seguida que o Magic chegou aos playoffs, mas não teve forças para quebrar um jejum incômodo. A equipe da Flórida não vence uma série de playoffs desde 2010. No ano passado, o time perdeu para o Cleveland Cavaliers após sete partidas. Há quem vá encarar o resultado como um passo para trás, mas Franz Wagner não vê dessa forma. Uma eliminação, afinal, é uma eliminação.

“A gente teve problemas assim que Paolo saiu de quadra. Mas, ao mesmo tempo, creio que nós tivemos alguns bons arremessos que não caíram. Posses ruins também, não importa se ele estava lá ou não. Mas isso está feito. O fato é que, no fim das contas, tivemos o mesmo resultado do ano passado: eliminados na primeira rodada. Vamos trabalhar para passar disso na próxima temporada”, concluiu o jovem ala.

