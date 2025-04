Após derrota, Paolo Banchero aponta maior diferença entre Magic e Celtics

Apesar das grandes atuações de Paolo Banchero, o Orlando Magic está muito próximo da eliminação na série contra o Boston Celtics. Os atuais campeões ganharam o quarto jogo do duelo de playoffs e, com isso, abriram vantagem de 3 a 1. A equipe da Flórida, então, tem que vencer as três próximas partidas para seguir viva na competição. Para o jovem astro, a missão é especialmente dura por causa de uma diferença crucial entre os times.

“Eu acho que Boston fez um ótimo trabalho diminuindo o ritmo do jogo e tentando criar os desequilíbrios que queriam. Foi um momento em que, acima de tudo, a diferença de experiência ficou clara. Eles não se apressaram e fizeram ótimas jogadas nos dois lados da quadra. Pegaram rebotes ofensivos importantes também. Eles foram precisos no fim porque são mais experientes”, admitiu o ala, após a derrota por 107 a 98.

A execução nos momentos decisivos da partida, de fato, foi a grande diferença do quarto jogo entre os times. O Magic manteve o placar equilibrado e teve a chance de, contra os prognósticos, igualar a série. Com quatro minutos para o fim, a partida estava empatada em 91 pontos. Mas, a partir desse instante, os donos da casa só marcaram sete pontos. O Celtics, por sua vez, fez 12 pontos só em lances livres nesse intervalo.

“Creio que tentamos jogar rápido demais nos minutos finais. É preciso ser mais paciente e esperto nesses instantes, pois, no mínimo, você tem que tentar um arremesso a cada posse. Não é só a chance de pontuar, mas também ter a defesa organizada na volta. A gente precisa confiar em nossa marcação para conseguir cestas fáceis em transição. Afinal, essa foi a nossa estratégia na temporada inteira”, orientou o veterano Kentavious Caldwell-Pope.

Ótimo time

Para o Celtics, a vitória sobre o Magic tem um significado maior do que encaminhar a sua classificação. Os locais vêm incomodando os atuais campeões, afinal, com uma defesa muito física. Além disso, Boston havia perdido os últimos cinco jogos contra o adversário na Flórida. Por isso, o técnico Joe Mazzulla definiu o resultado positivo como uma prova de força da equipe.

“Orlando é um ótimo time de basquete. São muito bem treinados, antes de tudo. Além disso, tem um pouco de tudo para complicar as partidas. A versatilidade defensiva está lá, pois contam com vários marcadores de estilos diferentes. E, ao mesmo tempo, tem dois jovens que podem pontuar em três níveis com Paolo e Franz [Wagner]. São muito flexíveis, sem dúvidas”, exaltou o treinador de Boston.

Vários jogadores do Celtics reconhecem que a defesa do Magic trabalha bem para tirá-los da zona de conforto ofensiva. Nesse domingo, por exemplo, Boston foi limitado a só 31 arremessos de três pontos tentados. “Esse time é mais duro do que um sétimo colocado normal de conferência, certamente. O nosso plano de execução é simples, mas precisa ser seguido a risca para vencermos um rival assim”, concluiu Mazzulla.

Nos detalhes

Essa é a segunda série de playoffs e Paolo Banchero e, contra o favorito Celtics, o Magic caminha para mais uma eliminação. Não vai ser um resultado inesperado, mas não dá para evitar a frustração no elenco. O alento é que o time é muito jovem e teve a campanha bem prejudicada por causa de várias lesões. O futuro, a princípio, não deixa de ser brilhante. Segundo o técnico Jamahl Mosley, tudo vai depender da capacidade do elenco aprender as lições que essas séries deixam.

“Vitórias nesse nível são decididas nas margens, nos pequenos detalhes. Eu acho que Boston ganhou várias ‘bolas divididas’ no início do jogo, por exemplo. Pegaram 11 rebotes ofensivos também. Essas são as pequenas ‘batalhas’: os lances livres cavados, rebotes de ataque. Eles são os campeões e, por isso, entendem a importância disso. E nós temos que continuar aprendendo a valorizar essas coisas pequenas, mas que fazem grande diferença”, finalizou o treinador do Magic.

