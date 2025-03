Dwight Howard aconselha Paolo Banchero para que não repita seu erro

Dwight Howard, certamente, entende a posição em que Paolo Banchero está na carreira. Afinal, há muitos anos, o veterano pivô também foi um astro em ascensão atuando pelo Orlando Magic. Dá para dizer, então, que ele tem alguns conselhos para a sequência da carreira do jovem astro. Mas qual seria o principal, o mais importante deles? Provavelmente, não cometer o mesmo erro que ele.

“Eu sei que desapontei várias pessoas em Orlando. E, de certa forma, desapontei a mim mesmo também. Mas isso faz parte da vida. Nós aprendemos todos os dias e, com isso, crescemos. Agradeço todos os torcedores daqui pelo apoio nas temporadas incríveis que vivemos juntos. E, por isso, digo: Paolo, não os deixe! Não saía daqui”, alertou o atleta de 39 anos, no discurso de entrada no Hall da Fama do time.

Howard passou oito temporadas no Magic e viveu os melhores momentos da carreira na franquia. Chegou a levar o time à final da NBA, por exemplo. Mas, no auge da carreira, pediu para deixar a equipe em busca de melhores chances de competir. Logo depois do fracasso em uma breve passagem pelo Los Angeles Lakers, ele nunca repetiu o domínio dos tempos de Orlando.

“O mundo está na palma das mãos dos nossos jogadores aqui em Orlando. Eles contam com as melhores instalações e ótimos técnicos. Mais do que isso, têm o incondicional apoio de uma cidade incrível. Então, a questão passar a ser se estão dispostos a se sacrificarem mesmo pela chance de serem campeões. Eu espero que a resposta seja sim, pois essa cidade merece demais um título”, afirmou o veterano.

Garantias

Dwight Howard teve uma trajetória que, por enquanto, Paolo Banchero sonha em ter no Magic. Foram várias seleções para Jogos das Estrelas e times ideais da liga. Mais do que isso, houve a conquista da conferência Leste em 2009. Mas, às vezes, a expectativa de um futuro melhor faz com que o jogador não aproveite os feitos do presente. Esse é um conselho valioso que o pivô tem para o elenco atual de Orlando.

“No ano em que chegamos às finais, o nosso time pensava que era tão bom que voltaria todos os anos. Mas não aconteceu. Nunca mais fomos finalistas. Por isso, eu espero que os jogadores do time atual não encarem o que vivem hoje como algo garantido. Pois vai por mim: não é. É muito difícil chegar nesse nível de competição, então aproveitem todos os momentos”, aconselhou o oito vezes all-star.

Os rumos que a carreira de Howard tomou depois da saída do Magic ensinaram-lhe uma lição importante. Às vezes, não há segundas chances e oportunidades para voltar atrás no que se fez. “Há coisas na vida que você não sabe, mas só vão ocorrer uma vez. Não encare cada treino ou jogo como garantias porque, no fim das contas, nunca se sabe se vai ter aquela chance outra vez”, reforçou.

Minha casa

Howard não faz a defesa do Magic para Banchero por um puro arrependimento. O fato é que, a princípio, nenhum outro time ou cidade o tratou como Orlando. Ele viveu as oito primeiras temporadas da carreira na equipe, que teve paciência com a evolução de um garoto saído do colegial. Depois, foram seis times diferentes em dez temporadas. O astro reconhece, hoje, que esse é um tratamento que levou para o coração.

“Eu estou cheio de emoções e gratidão enquanto reflito sobre a minha jornada aqui. São várias lembranças, desafios, conquistas e, acima de tudo, pessoas que fazem parte da minha vida. Orlando, assim, virou a minha casa. Foi onde tudo começou e vive os oito anos mais importantes da minha história. Eu tive que crescer e aprender rápido, mas marcou demais”, desabafou o veterano.

