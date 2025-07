Em alta, Koby Altman estende contrato com Cavaliers até 2030

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Koby Altman fechou uma extensão de contrato com o Cleveland Cavaliers nesta segunda-feira (14). Pelo acordo, o dirigente vai seguir na franquia até 2030. Segundo Charania, esta é a terceira renovação de Altman com o Cavs em oito temporadas.

O profissional de 42 anos chegou ao front office do Cavaliers em 2012, quando ocupou cargos secundários. Mas, em 2017, ele ganhou a chance de ser o gerente-geral, após a saída de David Griffin. Altman, aliás, era o braço direito do antigo GM do Cavaliers. Juntos, eles fizeram parte da franquia campeã da NBA (2016). Há três anos, Koby foi promovido a presidente.

Em 2024/25, o Cavaliers montado por Altman foi o líder da Conferência Leste, com 64 vitórias e 18 derrotas. Essa foi a segunda melhor campanha da equipe em 56 temporadas na NBA. Assim, ficou atrás apenas dos 66 triunfos de 2008/09.

Então, por conta do ótimo desempenho na fase regular, o time de Cleveland se tornou um contender. Ou seja, um candidato ao título. Porém, nos playoffs, o time não atendeu às expectativas. “Varreu” o Miami Heat na primeira rodada, mas, na sequência, foi eliminado pelo Indiana Pacers após cinco jogos. Portanto, pelo segundo ano consecutivo, o time caiu na semifinal de conferência.

Assim, pela mudança de status do Cavaliers, Koby Altman foi recompensando com um novo contrato. Acima de tudo, o dono da franquia, Dan Gilbert, acredita na capacidade do dirigente em montar uma equipe que vai brigar por mais um título da NBA. Além de Altman, o gerente-geral Mike Gansey e o GM assistente Brandon Weems também estenderam seus vínculos com o Cavs.

Para a próxima temporada, o time de Ohio manteve a base. Assim, o quinteto titular – Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley e Jarrett Allen – está mantido. Até o momento, o Cavaliers de Altman terá a maior folha salarial da liga em 2025/26 (US$231,3 milhões).

Além disso, o Cavs se reforçou com Larry Nance Jr e Lonzo Ball. Em contrapartida, o ala Isaac Okoro deixou a equipe na troca com o Chicago Bulls pelo armador. Outro que saiu de Cleveland foi o Ty Jerome, um dos líderes da segunda unidade da equipe. Finalista ao prêmio de melhor reserva da última temporada, o armador assinou com o Memphis Grizzlies.

Elenco do Cavaliers para a próxima temporada da NBA

Armadores: Darius Garland, Donovan Mitchell, Lonzo Ball, Craig Porter, Tyrese Proctor

Alas: Max Strus, De’Andre Hunter, Dean Wade, Sam Merrill, Jaylon Tyson

Pivô: Evan Mobley, Jarrett Allen, Larry Nance Jr

