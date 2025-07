Boletim de rumores e trocas da NBA (12/07/2025)

Bem-vindo à edição de 12 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Pacers e Isaiah Jackson renovam contrato por três anos

O Indiana Pacers resolveu a situação do último agente livre importante do seu elenco. A equipe, por fim, acertou a permanência do pivô Isaiah Jackson. Segundo Shams Charania, da ESPN, o atleta vai seguir no elenco por mais três temporadas enquanto recebe US$21 milhões em salários. Apesar de não haver confirmação, acredita-se que esse valor seja totalmente garantido.

O jogador de 23 anos, a princípio, era agente livre restrito. Por isso, o Pacers ainda tinha controle sobre a sua situação e trabalhava com muita vantagem nas negociações. Mas, com a inesperada saída de Myles Turner, o time agilizou as conversas para evitar um novo desfalque. Jackson tem 164 jogos disputados em quatro temporadas em Indiana, com médias de 7,1 pontos e 4,6 rebotes por noite.

Leia mais sobre trocas na NBA

Al Horford ainda não descartou aposentadoria da NBA

O Golden State Warriors despontou como o favorito para assinar com Al Horford. No entanto, o seu maior adversário nessa disputa pode já não ser outro time agora. A ideia de aposentadoria, por enquanto, ainda está na mente do jogador de 39 anos. De acordo com Monte Poole, da rede NBC Sports, o veterano não descartou deixar as quadras nesse ano.

“Golden State, antes de tudo, está apostando que Al vai querer seguir jogando. Mas isso não é uma certeza. Pelo que eu ouvi, a aposentadoria ainda é uma opção no momento”, informou o jornalista. Além do Warriors e a retirada, Horford interessa a equipes como o New York Knicks, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, por exemplo.

Meses após troca, Wizards acerta volta de Marvin Bagley

Marvin Bagley foi trocado pelo Washington Wizards antes do fechamento da janela de transferências da temporada passada. E, depois de cinco meses, o ala-pivô está de volta. Segundo Shams Charania, da ESPN, os lados fecharam um contrato até o fim da próxima temporada. O valor de salários, por enquanto, ainda não foi revelado.

O jogador de 26 anos era agente livre do Memphis Grizzlies, mas nunca houve chance de renovação de contrato. Aliás, ele foi adquirido por ser um contrato expirante. Bagley disputou só 31 partidas da última temporada entre as duas equipes. Ele anotou médias de 4,4 pontos e 2,7 rebotes em 8,4 minutos.

Bucks consulta Warriors por troca de Jonathan Kuminga

A agência livre de Jonathan Kuminga tem tudo para se “arrastar” pela offseason do Warriors. E, com isso, times menos previsíveis começam a sondar a situação em busca de uma oportunidade de mercado. O Wizards, por exemplo, já deu uma olhada no caso. De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, outro interessado recente é o Milwaukee Bucks.

“Golden State mostrou pouco interesse em Kyle Kuzma. Então, Milwaukee teria que incluir uma escolha de primeira rodada de draft e um bom prospecto para que essas conversas ganhassem força. Enquanto isso, o mercado de Jonathan segue travado”, contou o jornalista. As tentativas do Bucks, no entanto, podem não parar por aí e a equipe ainda monitora o negócio.

Kuminga é agente livre restrito, ou seja, o Warriors tem o direito de igualar ofertas de outros times para mantê-lo no elenco. Na última temporada, ele teve médias de 15,3 pontos e 4,6 rebotes por partida.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– David Roddy foi dispensado pelo Atlanta Hawks nos últimos dias, mas ficou muito pouco tempo sem time. O ala já foi contratado pelo Toronto Raptors para participar da pré-temporada dos canadenses.

– Depois de ser campeão da NBA, o ala Alex Ducas está de saída do Oklahoma City Thunder. Ele vai retornar ao seu país natal, pois está apalavrado com os australianos do Brisbane Bullets para a disputa da próxima temporada.

– O ala Isaiah Livers, por sua vez, está a caminho de Phoenix para se juntar ao Suns. Ele vai assinar um contrato two-way com a franquia, depois de passar nove meses em recuperação de uma grave cirurgia no quadril.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 12/07, você lembra de Langston Galloway? Pois o ex-ala do Detroit Pistons está a caminho da Turquia para jogar pelo Esenler Erokspor.

