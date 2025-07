Celtics deve buscar troca por Anfernee Simons

Boston Celtics e Portland Trail Blazers fecharam uma troca envolvendo Jrue Holiday e Anfernee Simons no início da agência livre. Nesta semana, o acordo se tornou oficial, mas com mudanças. Agora, de acordo com Brian Windhorst, da ESPN, apesar de sequer ter sido apresentado, o ala-armador que chegou ao Celtics pode deixar a franquia.

Continua após a publicidade

“Conversei com outros times que disseram estar tentando uma troca com o Celtics por Anfernee Simons. Se eles vão conseguir ou não, é outra questão. Não é que Boston não goste de Simons. É que a franquia está tentando fazer um verdadeiro ano de respiro financeiro. Ou seja, ficar abaixo do nível de multas e se preparar para um retorno forte em 2026 com Jayson Tatum 100%”, disse o jornalista.

No acordo inicial, o campeão da NBA em 2024 recebeu Anfernee Simons e duas escolhas de segunda rodada do Draft. No entanto, nesta segunda-feira (7), o jornal The Oregonian, informou uma mudança no negócio. Isso porque, passou a ser uma troca direta entre os jogadores. Ou seja, o Blazers não precisará enviar picks ao Celtics.

Continua após a publicidade

Simons foi escolhido pelo Portland Trail Blazers na 24ª posição do Draft de 2018. Em sete temporadas no Oregon, ele teve médias de 15 pontos e 3.3 assistências em 389 jogos, sendo 213 como titular. Nos últimos três anos ele se firmou como um bom arremessador de três pontos na NBA. Como resultado, teve quase nove tentativas em bolas do perímetro por jogo neste período, com aproveitamento de 38.1%. Em 2024/25, o jogador teve médias de 19.3 pontos e 4.8 assistências. Continua após a publicidade Por outro lado, apesar de diversos rumores e as trocas de Holiday e Kristaps Porzings, o GM Brad Stevens nega uma possível reconstrução. Sob esse ponto de vista, Stevens sabe que a realidade no Boston Celtics mudou após o título de 2024. Mas, da mesma forma, garante que não quer interferi no potencial de competir do time, apesar de temer o nível de multas da NBA. “Minhas expectativas são sempre as mesmas: competir como para vencer o próximo jogo. Reconstrução não fará parte do nosso planejamento. Bill Chisholm (dono do Celtics) deixou bem claro que quer garantir nossos talentos e a capacidade de reestruturar, mas manter o mais alto nível possível”, disse o dirigente. Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA