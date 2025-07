NBA: Segundo GM, Al Horford vai deixar Celtics

O Boston Celtics não deve ter o retorno de Al Horford para a próxima temporada da NBA. O veterano encerrou seu contrato com a franquia ao fim de 2024/25. De acordo com o GM Brad Stevens, o pivô recusou uma extensão e optou por buscar um novo time durante a offseason.

“Nós fizemos propostas tanto para Luke Kornet quanto para Al Horford“, disse Stevens. “Nós teríamos adorado ter os dois de volta. No entanto, eu diria que o retorno de Horford é improvável”.

A fala de Stevens descarta os rumores de que Horford poderia voltar ao Celtics. De acordo com o jornalista Adam Kaufman, o pivô estaria pensando em uma extensão de um ano para encerrar sua carreira na NBA. No entanto, ele teria descartado a hipótese e deve focar em algum negócio com algum time do Oeste.

O GM do Boston Celtics não deu outros detalhes do futuro de Horford. Porém, Stevens rasgou elogios ao pivô que encerra sua segunda passagem com a camisa 42 de Boston.

“Eu poderia passar toda a coletiva de imprensa falando sobre Al Horford. No entanto, isso não seria suficiente. Não quero falar em termos absolutos até que uma decisão final seja tomada, mas, se ele sair, está na história de Boston. Ele é um vencedor e fez tudo o que podia por este time. Não só em quadra, mas também pela forma como impactou nossos jogadores mais jovens”, concluiu Stevens.

Al Horford teve duas passagens diferentes pelo Celtics na NBA. A primeira durou entre 2016 e 2019, sendo ele titular e um pilar defensivo da equipe. Depois, porém, o veterano saiu e passou por Philadelphia 76ers e Oklahoma City Thunder. Por fim, ele retornou em 2021 e ficou por mais quatro temporadas, já com menos espaço, mas importante para a equipe campeã em 2024.

Embora ídolo, já era provável que Horford não seguiria no Celtics. Isso porque a franquia precisou realizar um corte na folha salarial para evitar as multas mais altas da NBA. Para a próxima temporada, por exemplo, Boston tem um custo estimado em US$206 milhões em salários.

Aos 39 anos e agente livre na NBA, portanto, Horford avalia dois caminhos: encerrar a carreira ou assinar com um time do Oeste. Os rumores recentes, assim, ligam ele a Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. A equipe de San Francisco, por fim, seria favorita na briga pelo veterano após perder Kevon Looney para o New Orleans Pelicans.

