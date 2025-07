Avaliamos as trocas da NBA na agência livre

A agência livre da NBA começou há uma semana, enquanto muitas trocas aconteceram até aqui. Aliás, foram as negociações mais impactantes do período de offseason. Afinal, poucos grandes nomes estavam disponíveis para o mercado. Então, listamos alguns dos negócios que aconteceram.

Clippers, Heat e Jazz fazem troca tripla na agência livre

Heat recebe: Norman Powell

Clippers recebe: John Collins

Jazz recebe: Kevin Love, Kyle Anderson e escolha de segunda rodada de 2027 (via Clippers)

Apesar de John Collins ter feito uma boa temporada no Utah Jazz, o time de Los Angeles abriu mão de Norman Powell. O Miami Heat ganhou um cestinha e arremessador de três, que pode sair do banco.

Aqui, o Heat venceu com alguma vantagem em uma das trocas na agência livre da NBA. Collins é bom, mas o problema está no encaixe. Ofensivamente, ele pode ajudar mais do que Derrick Jones ou Nicolas Batum, mas na defesa, nem tanto. Isso porque os outros dois são, de fato, melhores que ele.

Por fim, o Jazz aparece na troca apenas para receber jogadores que estão longe do que já fizeram na NBA.

Rockets envia o jovem Cam Whitmore para o Wizards

Wizards recebe: Cam Whitmore

Rockets recebe: duas escolhas de segunda rodada

O Rockets mandou Cam Whitmore, um dos jogadores jovens mais promissores da NBA em uma das trocas mais estranhas da agência livre. Whitmore é muito bom pelo preço que o Wizards mandou. Mas é fato que ele não teria espaço em Houston, ainda mais com Kevin Durant no time. Claramente, a equipe de Washington venceu.

Duncan Robinson vai ao Pistons em troca (sign and trade) e deixa Heat

Pistons recebe: Duncan Robinson

Heat recebe: Simone Fontecchio

Quase que elas por elas, apesar de que Duncan Robinson vai ter muito mais tempo de quadra que Fontecchio. Ao menos, no papel. Então, no fim das contas, Detroit ganhou um ótimo arremessador de três e que pode ajudar mais logo de cara. O italiano, por outro lado, chega como terceira ou quarta opção da posição.

Denver Nuggets e Sacramento Kings fecham troca

Nuggets recebe: Jonas Valanciunas

Kings recebe: Dario Saric

Na teoria, o Denver Nuggets recebeu o pivô Jonas Valanciunas. Enquanto isso, o Kings fica com Dario Saric. Isso porque a NBA ainda não aprovou uma das trocas mais complicadas até aqui. Valanciunas recebeu proposta para jogar na Grécia, mas precisa de liberação de Denver. Só que já foi avisado que não vai acontecer. Então, se for aprovada, o time do Colorado ganha. Por muito

Nuggets e Nets acertam negócio envolvendo Michael Porter

Nuggets recebe: Cam Johnson

Nets recebe: Michael Porter e escolha de primeira rodada de 2032

O Nuggets ganhou em quase todas as trocas que fez na agência livre da NBA, mas aqui foi mais por conta da questão salarial. Tudo bem que Cam Johnson pode até ser melhor pelo que Denver quer hoje, mas Michael Porter passa longe de ser ruim. Aliás, Johnson é dois anos mais velho que Porter. O Nets ganha, apesar de ter de pagar mais por seu novo jogador, além da pick de 2032 de primeira rodada.

Collin Sexton vai para o Hornets em troca com o Jazz

Hornets recebe: Collin Sexton

Jazz recebe: Jusuf Nurkic

Nada contra Jusuf Nurkic, um pivô OK na NBA, mas a troca na agência livre é horrível para o Utah Jazz. Liberou um armador e ala-armador por alguém que o time já conta com vários jogadores no setor. Não faz sentido algum.

Lonzo Ball sai em troca para o Cavs

Cavaliers recebe: Lonzo Ball

Bulls recebe: Isaac Okoro

Saudável, Lonzo Ball é muito melhor que Isaac Okoro, sem contar posição. Como ambos serão reservas, o impacto é um pouco menor. Mas o Cleveland Cavaliers vence. Afinal, Ball será a primeira opção no banco e mostrou estar muito bem tecnicamente.

Suns leva Mark Williams em troca com Hornets

Suns recebe: Mark Williams

Hornets recbe: Vasilije Micic, escolha 29 do Draft de 2025 (Liam McNeeley) e pick de primeira rodada de 2029

O Suns não faria uma das trocas na agência livre, mas só aconteceu por conta do Draft da NBA. Só foi porque a direção de Phoenix achava que o Toronto Raptors fosse selecionar Khaman Maluach e o time se antecipou.

Por outro lado, o Hornets ficou apenas com Mason Plumlee, que voltou ao time na agência livre, para a posição. Não fez muito sentido, né? Mas esperava-se que Charlotte trocasse Mark Williams. Ainda mais depois do fiasco do negócio que melou com o Los Angeles Lakers.

Ninguém ganhou muito, pois o Suns deve usar Maluach como titular.

Celtics manda Porzingis para o Hawks em troca tripla

Celtics recebe: Georges Niang, escolha futura de segunda rodada

Hawks recebe: Kristaps Porzingis, escolha futura de segunda rodada

Nets recebe: Terence Mann, escolha 25 do Draft da NBA (Jase Richardson, trocado para o Orlando Magic)

É bem verdade que o Boston Celtics só fez a troca para ficar abaixo do segundo nível de multas da NBA, mas o time está sem pivô na agência livre. Aliás, fechou com Luka Garza. Então…

O fato é que o Atlanta Hawks ganha nas trocas, apesar de ninguém ter certeza que o letão estará bem fisicamente para a próxima campanha da NBA. No fim, o Nets acabou bem, pois Terence Mann pode ajudar.

Jrue Holiday vai em troca para o Blazers

Celtics recebe: Anfernee Simons

Blazers recebe: Jrue Holiday

O Celtics fechou a troca por Simons por conta do segundo nível de multas da NBA, mas o time ainda pode mandar o ala-armador em outro negócio na agência livre. A ideia, de acordo com rumores, seria para ter um pivô. Enquanto isso, Jrue Holiday não gostou nada de deixar Boston pelo time do Oregon.

Em suma, o Celtics vence em uma das trocas na agência livre da NBA porque Simons é mais jovem e pode render outro jogador. Holiday tem problemas físicos, o que fez o negócio mudar, além de seu salário ser impeditivo (US$32.4 milhões e acordo até 2027/28).

Wizards e Pelicans fecham troca

Wizards recebe: CJ McCollum, Kelly Olynyk, escolha futura de segunda rodada

Pelicans recebe: Jordan Poole, Saddiq Bey, escolha de segunda rodada de 2025

Claro que o Wizards venceu, pois Jordan Poole chega em um time que não faz o menor sentido. Nada contra o New Orleans Pelicans, mas o que é que a diretoria está fazendo? O sofrimento não acaba nunca. Precisava trocar McCollum, mas Poole? O que ele vai fazer ali?

Kevin Durant vai para o Houston Rockets

No fim, Kevin Durant foi para o Rockets, mas virou uma das maiores trocas que a NBA já viu e só foi aprovada na agência livre, vários dias depois. Contou com sete times e sete jogadores. O Phoenix Suns recebeu Jalen Green, Dillon Brooks e uma escolha de primeira rodada. Na prática, foi ótima para os dois lados, pois Houston levou um dos maiores cestinhas da história e ainda bem fisicamente e o Suns ficou com dois bons jogadores e ainda chegou Khaman Maluach (no Draft, após toda a mudança).

Desmond Bane é reforço do Magic em troca com o Grizzlies

Magic recebe: Desmond Bane

Grizzlies recebe: Cole Anthony, Kentavious Caldwell-Pope, três escolhas de primeira rodada, mais dois swaps (direito de inverter)

Em termos de talento, é óbvio que o Magic vence por muito. Mas o fato de o Grizzlies receber três picks de primeira rodada acaba equilibrando. Memphis tem um armador com Cole Anthony (se não for em outra negociação). No fim, o time de Orlando ganha pelo fato de chegar um ótimo jogador. Desmond Bane vai agregar muito.

Pacers faz troca por Jay Huff

Pacers recebe: Jay Huff

Grizzlies recebe: escolha de segunda rodada e um swap

O Pacers tomou um susto quando perdeu Myles Turner para o Milwaukee Bucks, então buscou trocas na agência livre da NBA. Acabou achando uma versão (piorada) de Turner com Jay Huff. Indiana venceu, mas não tinha como perder mais, né? Afinal, ficou sem Tyrese Haliburton por toda a próxima campanha e perdeu o pivô titular.

