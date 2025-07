Boletim de rumores e trocas da NBA (07/07/2025)

Bem-vindo à edição de 07 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Sixers não avança por novo contrato com Quentin Grimes

A negociação do Philadelphia 76ers para renovar o contrato de Quentin Grimes está mais difícil do que todos imaginavam. O ala-armador terminou a temporada em alta e, por isso, surgiu com uma alta pedida salarial. A equipe, por outro lado, trabalha com a falta de times com flexibilidade para fazer ofertas ao seu lado. Segundo Kelly Iko, do portal The Athletic, as conversas estão estagnadas.

“Eu posso dizer que, por enquanto, houve pouco a nenhum avanço nas conversas entre as partes. Quentin é agente livre restrito, então também não há pressa. Todos os lados esperam seguir em comunicação nos próximos dias em busca de um acordo”, contou o jornalista. Especula-se que, a princípio, Grimes queria um contrato de US$25 milhões anuais para seguir no Sixers.

Bucks vence concorrência e renova com armador reserva

O armador Ryan Rollins recebeu forte interesse externo, mas vai seguir no Milwaukee Bucks pelas próximas três temporadas. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia acertou uma renovação de contrato com o reserva que vai totalizar US$12 milhões em salários. O valor não é garantido de forma plena, pois o último ano de vínculo vai ser uma opção do atleta.

O jogador de 23 anos começou a offseason como agente livre restrito do time, mas a oferta qualificatória teve que ser retirada. Com isso, a direção de Wisconsin teve que vencer a concorrência do mercado para mantê-lo. Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Phoenix Suns e Portland Trail Blazers queriam a contratação de Rollins.

Fora do Nuggets, Vlatko Cancar confirma volta à Europa

Depois de cinco temporadas, Vlatko Cancar vai deixar o Denver Nuggets para voltar ao basquete europeu. O ala-pivô esloveno confirmou que tem um acordo para defender o Olimpia Milano, da Itália, na próxima temporada. Ele estava fora dos planos da equipe do Colorado, mas não demorou para achar um novo clube no velho continente.

“Antes da agência livre, perguntei para o meu empresário sobre qual era a situação em Denver. Eles me disseram que buscariam uma remodelação no time e me agradeciam, mas procuravam outros atletas. Então, na hora, o Olimpia surgiu com muita força para me contratar. Me senti quero e importante”, revelou Cancar.

Knicks e Kings seguem interessados em Russell Westbrook

A primeira semana de agência livre já passou e Russell Westbrook ainda não tem um novo time. E, a princípio, o cenário estaria parado nos últimos dias. Há interessados no mercado, mas sem avanço na situação. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, Knicks e Sacramento Kings seguem como as duas franquias em contato com o astro. Fora isso, nenhuma novidade.

“Sacramento e Nova York são os únicos times de quem ouvi alguma coisa sobre Russell. Além de uma renovação com Denver, por enquanto, só os dois. Podem aparecer novos interessados, pois times como Milwaukee e Indiana Pacers estão atrás de reforços de armação. Mas nenhum dos dois sinalizou interesse nele até agora”, noticiou o veterano jornalista.

Westbrook, de 36 anos, atuou em 75 jogos do Nuggets na última temporada. Ele teve médias de 13,3 pontos, 4,9 rebotes e 6,1 assistências saindo do banco, enquanto acertou 45% dos arremessos de quadra.

Em transição

– O ala-armador Zhaire Smith não deverá participar da Liga de Verão, mas vai estar em Las Vegas. O empresário do atleta revelou que ele vai realizar um treino fechado para vários times da NBA durante a competição.

– Nick Richards, enquanto isso, teve o seu contrato garantido pelo Suns para a próxima temporada. O pivô vai receber US$5 milhões na campanha que vem, mas não deve ficar em Phoenix e vai ser envolvido em troca nas próximas semanas.

– Por sua vez, o armador Kevon Harris é mais um reforço já confirmado pelo Houston Rockets. O ex-atleta do Orlando Magic assinou contrato two-way com os texanos, depois de ótimas atuações na G League na campanha passada.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 07/07, você lembra de Jaylen Hoard? Pois o ex-atleta do Oklahoma City Thunder estendeu o seu contrato com os israelenses do Maccabi Tel Aviv até 2028.

