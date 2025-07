Boletim de rumores e trocas da NBA (06/07/2025)

Bem-vindo à edição de 06 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Pelicans frustra mercado e não deve trocar Herb Jones

Herb Jones é um nome comum em rumores de troca, mas muito mais pelo interesse do mercado do que ação do New Orleans Pelicans. E não foi diferente nessa offseason. A mudança de gestão e postura agressiva da franquia no mercado, a princípio, até animou os rivais. No entanto, o ala não está disponível. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, o time não cogita a saída do titular.

“Eu não estou esperando uma troca de Herb nos próximos meses. Afinal, a organização sabe que é um dos melhores contratos da NBA. É fato que Nova Orleans vem tomando algumas decisões questionáveis. Mas não acho que planejem mandar Herb para outro lugar”, apontou o jornalista. Jones teve médias de 10,9 pontos, 3,6 rebotes, 3,3 assistências e 1,9 roubo de bola na última temporada.

Warriors já seria favorito para assinar com Al Horford

Al Horford ainda não anunciou a decisão sobre a sua próxima equipe na NBA. Mas, nos bastidores, já existe um palpite forte sobre qual vai ser o seu destino. O pivô vai deixar o Boston Celtics mesmo para atuar em San Francisco. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a aposta é que o veterano vai ser anunciado pelo Golden State Warriors nos próximos dias.

Especulava-se que, além do Warriors, o Los Angeles Lakers tinha grandes chances de contratá-lo. Mas os angelinos perderam força nessa concorrência desde a confirmação de Deandre Ayton como reforço. Vale lembrar que equipes como New York Knicks e Denver Nuggets também mostraram interesse em Horford e seguem no páreo.

Bucks encara concorrência para manter armador reserva

O Milwaukee Bucks precisou retirar a oferta qualificatória de Ryan Rollins para fechar os acordos do início da agência livre. E, com isso, criou um problema. O time segue com interesse em renovar com o armador, mas abriu brecha para os rivais. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, outras quatro equipes conversam com o jovem.

O jornalista apurou que Lakers, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs viraram concorrência pelo atleta. O Bucks, em síntese, perdeu o direito de cobrir as ofertas desses adversários para mantê-lo no elenco. A renovação virou algo incerto. Rollins anotou 6,2 pontos e 2,0 assistências em 14,6 minutos na campanha passada.

“LeBron é o maior dominó da offseason”, indica repórter

Ninguém esperava que LeBron James fosse ser alvo de rumores de troca durante as férias. Mas, como sempre, ele virou o grande assunto da liga assim que essa história apareceu. O Lakers não dá sinais de que planeja negociá-lo, mas só a possibilidade já mexe com as estruturas da liga. De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, a troca do ídolo é o novo fator que controla o mercado da NBA.

“LeBron é o maior dominó em potencial da offseason hoje. Apesar dos comentários de Rich Paul, ninguém pensava que ele poderia ser negociado. Isso vai ser o assunto nos bastidores de Las Vegas, certamente, durante os jogos da Liga de Verão. Mas, hoje, a chance é real de ser trocado. A matemática é bem difícil, mas existe uma chance”, garantiu o jornalista.

Aos 40 anos, James caminha para a 23a temporada da carreira mais longeva da história da liga. Trocá-lo, ainda assim, não vai ser fácil. Ele é dono de um contrato expirante de US$52,6 milhões e tem uma cláusula de veto de negociações.

Em transição

– O ala-armador Chris Duarte, para começar, está deixando o basquete dos EUA rumo à Espanha. Ele assinou um contrato de dois anos com o Unicaja Malaga e, a princípio, não tem cláusula de liberação para a NBA.

– Vasilije Micic teve uma trajetória um pouco diferente do que imaginava nos últimos dias, mas os seus planos não mudaram. O agora armador do Bucks negocia a rescisão de vínculo para retornar à Europa no segundo semestre.

– O Bucks, aliás, já diminuiu o seu elenco em um jogador nos últimos dias. A franquia de Milwaukee liberou o ala Chris Livingston, aproveitando o seu contrato não garantido para economizar mais de US$2 milhões em salários.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 06/07, você lembra de Joel Ayayi? Pois o ex-ala do Washington Wizards é o novo reforço dos franceses do Paris Basketball para a próxima temporada.

