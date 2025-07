Spencer Dinwiddie acerta contrato com Hornets

O armador Spencer Dinwiddie acertou contrato com o Charlotte Hornets para a próxima campanha da NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o vínculo é de um ano. Ele chega para ser uma das várias opções que o time tem no perímetro.

Continua após a publicidade

Spencer Dinwiddie, no Hornets, vai dividir tempo de quadra com LaMelo Ball, Tre Mann e Nick Smith, além de Collin Sexton, que chegou em troca recente com o Utah Jazz. Ou seja, não deve ter tantos minutos como tinha nos tempos de Dallas Mavericks.

O Hornets é o sexto time de Dinwiddie em sua carreira na NBA. Após ser a escolha 38 do Detroit Pistons no Draft de 2014, ele ganhou espaço mesmo quando foi para o Brooklyn Nets, em 2016/17. Por lá, chegou a brigar pelo prêmio de melhor reserva da liga, em 2018/19, terminando na quarta posição na votação. Então, na campanha seguinte, a sua melhor até hoje, fez 20.6 pontos e 6.9 assistências em 64 jogos (49 como titular).

Continua após a publicidade

Depois, Spencer Dinwiddie passou pelo Washington Wizards e foi para o Mavs pela primeira vez, em 2021/22. Por lá, era o terceiro armador, ao lado de Luka Doncic e Jalen Brunson. Então, voltou ao Nets para ser o titular em 2023/24 e foi para o Los Angeles Lakers em troca. Na última agência livre da NBA, ele retornou ao time de Dallas.

Leia mais

Os valores do contrato de Spencer Dinwiddie no Hornets ainda não foram divulgados, mas espera-se que seja o mínimo para veteranos da NBA. Para a nova temporada, com dez anos ou mais de experiência, o jogador deve receber em torno de US$3.6 milhões.

Continua após a publicidade

Era esperado que Spencer Dinwiddie não ficasse no Mavs. Afinal, o time de Dallas fechou com D’Angelo Russell na abertura da agência livre da NBA e o técnico Jason Kidd afirmou que deve usar o calouro Cooper Flagg como armador. Apesar de a equipe de Dallas não poder contar com Kyrie Irving, o titular, por boa parte da próxima campanha, não havia mais espaço para Dinwiddie. Isso, sem contar com Ryan Nembhard, que acertou contrato two-way e Jaden Hardy.

Aos 32 anos, Spencer Dinwiddie concluiu a última campanha da NBA com médias de 11.0 pontos e 4.4 assistências em cerca de 27 minutos por noite. Ele fez 79 jogos, sendo 30 deles no time titular.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA