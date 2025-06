Jazz e Hornets fecham troca centrada em Collin Sexton

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Utah Jazz e Charlotte Hornets fecharam troca entre Collin Sexton e Jusuf Nukic. Ainda segundo o jornalista, o time de Salt Lake City também enviou uma escolha de segunda rodada do Draft de 2030. Assim, o armador deixa o Jazz após três temporadas. Enquanto isso, o pivô sai da Carlina do Norte após alguns meses.

Afinal, Nurkic chegou ao Hornets após o Phoenix Suns trocá-lo na trade deadline. O time do Arizona ainda enviou uma escolha de primeira rodada no negócio. Em contrapartida, recebeu Cody Martin, Vasilije Micic e uma seleção de segunda rodada de 2026. Neste período, o bósnio disputou 26 jogos, sendo nove como titular. Como resultado, teve 9.2 pontos e 6.5 rebotes.

Por outro lado, Collin Sexton deixa o Utah Jazz rumo ao Hornets em troca após disputar 189 partidas por Utah. O armador foi titular nas últimas duas campanhas, sendo a última com mais jogos disputados no quinteto titular. Assim, em sua trajetória de três anos pela equipe, acumulou médias de 17.5 pontos, 4.2 assistências e 39.8% nas bolas de três. Além disso, Sexton, registrou recordes pessoais em porcentagem de arremessos de três pontos (41%) e e lances livres (87%) no último ano.

Assim, Sexton pode ser um substituto para Tre Mann, que é um agente livre restrito nesta offseason. O armador chega ao Hornets com mais um ano e US$ 19 milhões restantes em seu contrato antes de se tornar agente livre na próxima temporada.

Da mesma forma, aos 30 anos, Jusuf Nurkic também tem um contrato prestes a expirar avaliado em cerca de US$19 milhões.

Charania ainda apontou que a decisão de negociar Sexton se dá pelo Draft da NBA. Isso porque, na visão do jornalista, a franquia quis abrir espaço para jogadores do perímetro selecionados no recrutamento. A franquia adicionou Ace Bailey e Walter Clayton Jr.

Por fim, vale lembrar que o Hornets já havia participado de uma troca nesta offseason. Na última semana, a equipe negociou o pivô Mark Williams para o Phoenix Suns. O jogador, que chegou a sair em negociação para o Los Angeles Lakers na última trade deadline, acabou voltando após o time californiano cancelar. Agora, Williams tem uma nova casa com a ida para a equipe do Arizona.

Para receber Mark Williams, o Suns mandou a escolha de primeira rodada de 2029 (a pior entre Cleveland Cavaliers, Utah Jazz ou Minnesota Timberwolves), além da pick 29 (Liam McNeeley). Em 2025/26, o pivô vai entrar em seu último ano de contrato, no valor de US$6.3 milhões

