Suns e Hornets fecham troca envolvendo Mark Williams

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Phoenix Suns fechou a troca pelo pivô Mark Williams, que estava no Charlotte Hornets. O jogador, que chegou a sair em negociação para o Los Angeles Lakers na última trade deadline, acabou voltando após o time californiano cancelar. Agora, Williams tem uma nova casa com a ida para a equipe do Arizona.

Continua após a publicidade

Para receber Mark Williams, o Suns mandou a escolha de primeira rodada de 2029 (a pior entre Cleveland Cavaliers, Utah Jazz ou Minnesota Timberwolves), além da pick 29 (Liam McNeeley). Em 2025/26, o pivô vai entrar em seu último ano de contrato, no valor de US$6.3 milhões.

Então, para conseguir a troca, o Suns teve de manter o contrato do armador Vasilije Micic por mais um ano e, então, o enviar para o Hornets. No entanto, é pouco provável que Micic fique na NBA.

Enquanto a troca de Williams acontecia, o Suns selecionou Khaman Maluach no Draft de 2025 com a décima escolha. A ideia, inicialmente, seria fazer o jovem ganhar espaço aos poucos em Phoenix, assim como Oso Ighodaro, que vai para o seu segundo ano na liga.

Continua após a publicidade

Era pouco provável que Mark Williams seguisse no Hornets para 2025/26. Afinal, após voltar da troca que não aconteceu com o Lakers, o jogador deu sinais de que não estava feliz em Charlotte.

Leia mais

Mark Williams, de 23 anos, chega em troca ao Suns para ser o pivô titular, enquanto Maluach deve se desenvolver nos próximos anos.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Nick Richards (que chegou do Hornets na trade deadline) também pode sair em algum negócio nos próximos dias. Afinal, com tantos jogadores para a posição, é pouco provável que fique para ser terceiro pivô. Ele vai receber US$5 milhões em seu último ano de contrato.

A diretoria do Phoenix Suns vem tomando grandes decisões nos últimos dias. Depois de trocar seu GM e técnico, o time mandou Kevin Durant em negócio com o Houston Rockets. Em contrapartida, ficou com Dillon Brooks e o ala-armador Jalen Green.

Entre os próximos passos, o Suns deve tentar enviar o ala-armador Bradley Beal em alguma troca. Apesar de o jogador ter direito de veto em negociações, a direção acredita na chance de convencer o cestinha. Caso contrário, é possível que Phoenix dispense Beal.

Continua após a publicidade

Outros jogadores que podem sair nas próximas semanas são: Cody Martin, Royce O’Neale e Grayson Allen.

Em 2024/25, Mark Williams obteve médias de 15.3 pontos, 10.2 rebotes e teve 1.6 toco em cerca de 26 minutos por noite.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA