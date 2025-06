Mavericks seleciona Cooper Flagg no Draft da NBA

É oficial! O Dallas Mavericks selecionou o jovem Cooper Flagg no Draft 2025 da NBA. Com a primeira escolha do recrutamento, o time texano escolheu o ala para reforçar o elenco na próxima campanha. Flagg, de 18 anos, fez uma temporada no basquete universitário por Duke, onde foi o grande destaque.

Mas já era esperado que o Dallas Mavericks optasse por ele desde a loteria do Draft, no dia 12 de maio. Apesar de não ter muitas chances (só 1.8%), o time teve a sorte de ficar com o primeiro lugar.

Agora, Cooper Flagg chega em um elenco que já era muito forte. A equipe do Texas fez troca na última trade deadline, quando recebeu Anthony Davis. Em contrapartida, mandou Luka Doncic para o Los Angeles Lakers em uma das negociações mais controversas de todos os tempos da NBA.

O jogador, que pode atuar como ala ou ala-pivô, era o principal nome do recrutamento deste ano. Apesar de o Draft contar com bons jogadores, como Dylan Harper, VJ Edgecombe e Ace Bailey, Flagg sempre foi o destaque.

Em seu único ano por Duke, Cooper Flagg fez 19.2 pontos, 7.5 rebotes, 4.2 assistências, 1.4 roubo de bola, 1.4 toco e acertou 38.5% dos arremessos de três. Tudo isso em cerca de 30 minutos por noite.

Cooper Flagg chega ao Mavs como a primeira escolha do Draft da NBA em um time que já está “pronto” e se preparando para brigar pelo título nos próximos anos. Antes mesmo do início da agência livre, a direção estendeu os contratos de Kyrie Irving e Daniel Gafford. No entanto, ainda deve fazer o mesmo com o ala PJ Washington.

O único problema, ao menos para o início da temporada 2025/26 da NBA, é que Irving deve perder boa parte da campanha. Com lesão, o armador, nove vezes All-Star, só voltaria às quadras perto de janeiro. Então, existe a chance de o time contratar um outro jogador para ocupar seu lugar até lá.

Com Cooper Flagg, o Mavs espera ter possibilidades reais de brigar pelo título da NBA. A manutenção de todos os principais jogadores no elenco reflete o sentimento da direção com os planos para o futuro. Mas mais do que isso, Dallas espera ser candidato ao título no presente, mesmo que Irving só volte depois de janeiro.

Cooper Flagg tornou-se o segundo jogador mais jovem de todos os tempos a ser escolha número um no Draft. Ele só fica atrás de LeBron James.

