2025 NBA Mock Draft Jumper Brasil – Edição final

A edição final do 2025 NBA Mock Draft Jumper Brasil acabou de sair do forno! Enfim chegou o dia tão aguardado por todos aqueles que amam o melhor basquete do mundo. Afinal, dentro de algumas horas vai ocorrer o recrutamento da NBA. Dessa forma, completando um ciclo, nós estamos aqui para fechar as nossas projeções.

Assim, os editores Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Jr. entram em consenso e finalizam os trabalhos com todas as escolhas de primeira rodada. Como de costume, as projeções dos nossos analistas são baseadas nos rumores que circulam sobre o interesse dos times, impressões pessoais e necessidade das equipes. Desse modo, é possível (e até esperamos) que muita coisa aconteça nas próximas horas para “derrubar” as nossas previsões. Porém, o ciclo está fechado. Ou seja, a partir de agora resta apenas esperarmos o início do recrutamento.

Aqui, no Jumper Brasil, pelo 15º ano seguido, você tem todas as informações sobre o Draft da NBA. Desde o dia 26 de maio, os perfis de 30 dos jovens mais talentosos da classe de 2025 foram publicados no site. Portanto, o leitor está munido de todas as informações sobre os futuros jogadores da liga.

Poucos meses depois da troca de Luka Doncic, o Dallas Mavericks terá outro talento geracional no elenco em breve. Afinal, a equipe texana foi a grande vencedora da loteria. E não resta dúvidas de que Cooper Flagg, da Universidade Duke, será a primeira escolha. Eleito o melhor jogador do College na última temporada, o ala tem talento suficiente para se tornar o próximo grande astro da NBA.

Além disso, o Draft 2025 terá promessas com talento suficiente para se tornarem grandes jogadores na NBA. Por exemplo, o armador Dylan Harper (Rutgers) é o favorito na segunda escolha. Já VJ Edgecombe (Baylor), Ace Bailey (Rutgers), Kon Knueppel e Khaman Maluach (Duke), Jeremiah Fears (Oklahoma) e Tre Johnson (Texas) são presenças certas no top 10.

Desde 2024, a NBA fez uma mudança drástica no Draft. Afinal, o recrutamento passou de um para dois dias. Neste ano, as escolhas de primeira rodada vão ocorrer nesta quarta-feira (25). As picks de segunda rodada, por sua vez, serão feitas no dia seguinte (26). O evento terá a tradicional cobertura do Jumper Brasil, pioneiro no país quando o assunto é conteúdo sobre o Draft da NBA.

Pelo oitavo ano consecutivo, o recrutamento será transmitido pela ESPN 2 para o Brasil (21h). E nós, a partir das 20h04, iniciaremos a Live especial do Draft, no nosso canal no YouTube. Nossa equipe estará a postos para informar e comentar tudo o que ocorrer no recrutamento. Portanto, prestigie o trabalho do Jumper Brasil!

Enfim, vamos ao que interessa! Confira abaixo o nosso último Mock Draft da NBA em 2025, com as 30 escolhas da rodada inicial do recrutamento. Portanto, sinta-se à vontade para comentar o simulado!

2025 NBA Mock Draft Jumper Brasil – Edição final

