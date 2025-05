O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o ala-armador Tre Johnson. Destaque da Universidade do Texas, ele é projetado como uma escolha top 7 do recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Tre Johnson

Idade: 19 anos

País: EUA

Universidade: Texas (freshman – apenas uma temporada no College)

Posições: ala-armador

Altura: 6’6″ (1,98 m)

Envergadura: 6’10″ (2,08m)

Peso: 86 kg

Médias na última temporada: 19,9 pontos, 3,1 rebotes, 2,7 assistências, 0,9 roubo de bola, 0,3 toco, 1,8 turnover, 42,7% nos arremessos de quadra, 39,7% nas bolas de três pontos (com 6,8 tentativas por jogo), 87,1% nos lances livres (com 4,2 tentativas), 34 minutos por jogo

Publicidade

Atributos físicos e atléticos

Tre Johnson tem altura e envergadura ideais para jogar nas três posições do perímetro. Além disso, ele é muito ágil. No entanto, precisa ganhar força física para absorver o contato nas infiltrações no garrafão.

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA!

Ataque

Tre Johnson é a promessa do NBA Draft 2025 com o maior talento ofensivo da classe. Afinal, ele consegue pontuar nos três níveis. Habilidoso, o ala-armador arremessa bem do perímetro, tem um ótimo jogo na meia distância e consegue chegar à cesta sem dificuldade (aproveitamento de 60%, exibe ótimo trabalho de pés). Aliás, Johnson possui uma mecânica de arremesso elogiável (suave, rápida, fluida, alto ponto de lançamento) e capacidade de criar separação para os marcadores. Ele também é uma arma em situações de isolation (35% de acertos) e um bom cutter (jogador que se movimenta subitamente buscando uma melhor posição para finalizar).

Publicidade

Excelente arremessador do perímetro. Acertou quase 41% dos arremessos em situação de catch-and-shoot (quando recebe a bola e arremessa), 44% em transição e 38% após o drible. Isso comprova que Johnson é um arremessador de elite. Além disso, ele tem facilidade para arremessar após o drible e através de corta-luzes. Ou seja, impacta o ataque com e sem a bola, e é um arremessador dinâmico. Contudo, precisa melhorar a seleção de arremessos.

Apenas quatro novatos conseguiram pelo menos 19 pontos de média, 38% no perímetro e 80 bolas de três em uma temporada do College: D’Angelo Russell, Jamal Murray, Malik Monk e Tre Johnson.

Com a mentalidade de pontuador, Johnson precisa evoluir como criador para os companheiros, caso queira se tornar algo além de um cestinha. Mas, no College, exibiu flashes de que pode atuar como um ballhandler secundário na NBA (passa com ambas as mãos). Passador subestimado, o ala-armador consegue fazer boas leituras de jogo e achar companheiros em situação confortável para finalizar, quando recebe dobras de marcação. Johnson, aliás, é um bom passador no pick-and-roll. No entanto, carece de melhora na tomada de decisões, como por exemplo, dar um passe extra em vez de arremessar contestado.

Publicidade

Defesa

Se, no ataque, Johnson é elite, na defesa passa longe disso. Falta motor, engajamento e força física para ao menos não ser alvo fácil dos ataques adversários. Fica perdido nas trocas, não é agressivo no um contra um. Ele poderia, inclusive, utilizar com mais frequência sua envergadura de 2,08m para contestar e bloquear arremessos.

Conclusão

Tre Johnson talvez seja o melhor pontuador do Draft 2025 da NBA. Eficiente no ataque à cesta, arremessa bem da média distância e é ótimo nas bolas de três. Portanto, é o nome ideal para um time carente de um cestinha. No entanto, ele precisa ser cercado de bons defensores e de um passador criativo.

Publicidade

Comparações: Ray Allen (ex-Miami Heat), Tyler Herro (Miami Heat) e Malik Monk (Sacramento Kings)

Projeção: top 7

Confira alguns lances de Tre Johnson, promessa do Draft 2025 da NBA

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA