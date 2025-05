Promessa do NBA Draft 2025 – Cooper Flagg

O Jumper Brasil inicia a série “Promessa do NBA Draft 2025” com o ala Cooper Flagg. Destaque da Universidade Duke, o jovem é projetado para ser a primeira escolha do recrutamento deste ano. Confira, então, a análise do portal para o atleta de 18 anos.

Idade: 18 anos

País: EUA

Universidade: Duke (freshman)

Posição: ala

Altura: 6’9.25’’ (2,06m)

Envergadura: 7’0’’ (2,13m)

Peso: 100,2 kg

Médias na última temporada: 19,2 pontos, 7,5 rebotes, 4,2 assistências, 1,4 roubo de bola, 1,4 toco e 2,1 turnovers em 30,6 minutos. Além disso, teve 48,1% de acerto nos arremessos de quadra, 38,5% nos tiros de três pontos (3,6 tentativas por jogo) e 84% nos lances livres.

Publicidade

Atributos físicos e atléticos

Flagg, antes de tudo, tem ótima estatura e envergadura para atuar como ala entre os profissionais. Ele parece alto em quadra para a sua posição e, certamente, pode jogar como ala-pivô na NBA;

É um atleta acima da média, em particular, em termos de mobilidade para alguém de sua altura. Também é explosivo e rápido em quadra aberta, mas a sua fluidez é o que mais salta aos olhos;

As medições do Combine mostraram que o jovem ganhou alguns centímetros e ficou mais forte durante a temporada da NCAA. Ou seja, é um legítimo jovem em fase de crescimento.

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA

Ataque

Joga com alta intensidade e energia a cada posse, sem importar qual seja a situação. Corre a quadra até com mais firmeza, aliás, quando não tem a posse da bola do que com ela nas mãos;

Flagg é um slasher capaz e funcional, embora não seja o “carro-chefe” do seu jogo. Tem drible bom o bastante para colocar a bola no chão e explorar closeouts menos equilibrados para agredir o caro;

No entanto, o seu controle de bola é bem mecânico no momento e limita o potencial para criar separação de marcadores. Hoje, certamente, não se trata de um criador de arremessos para si mesmo;

Tem todos os atributos para ser um grande finalizador – se controlar a tendência de atacar espaços mais “tumultuados”. Por isso, em Duke, acertou menos de 60% dos arremessos em torno do aro.

Por outro lado, o ala surpreendeu de forma positiva como arremessador nas mais variadas situações em sua única temporada universitária. Ainda não é um chutador tão regular, mas exibiu mecânica mais consistente no último ano;

Os 38,5% de aproveitamento nos arremessos de três pontos com volume razoável e 84% em lances livres são bons indicativos. Flagg, a princípio, vai ser um chutador competente na NBA;

Flagg é um passador altruísta que não costuma reter a bola por muito tempo. As suas 4,2 assistências em média, com duas assistências distribuídas para cada erro, sinalizam essa qualidade e disposição;

Atuou como point forward em Duke com ótimos resultados. Não é o tipo de jogador de armação criativo, que vai achar passes incríveis em janelas curtas, mas sempre faz leituras simples e certeiras;

Certamente, é um dos mais versáteis prospectos operando em pick-and-roll que já vi. Pode ser o homem da bola ou roller/popper, com a sua capacidade de passar e pontuar em três níveis;

Um detalhe em que pode melhorar pensando no basquete da NBA é o posicionamento sem a bola. Por enquanto, nem sempre dá as melhores opções de linhas de passes para os seus companheiros;

Defesa

Flagg oferece a versatilidade defensiva que times sonham em um ala na NBA atual. Afinal, em sua passagem por Duke, provou que pode encarar trocas de marcação e cobrir rivais até das cinco posições;

Joga com energia e dedicação que não são tão comuns em promessas deste nível. É verdade que a sua disciplina defensiva pode oscilar, mas é alguém que marca com a postura certa o tempo inteiro;

Sólido reboteiro para a sua posição, em particular, na tábua defensiva. Embora não seja a área em que mais se destaca, ele pegou nove ou mais rebotes em 13 jogos da temporada com Duke;

Liderou a sua equipe em média de roubos de bola (1,4) e tocos (1,4) na campanha passada. Eu acho que tem potencial bem interessante para ser um protetor de aro secundário dos mais competentes na liga;

Não é o tipo de defensor que você desloca para marcar um rival de forma individual, um contra um. O seu maior valor está em ser um marcador de sistema, coletivo, com leituras rápidas e fechando espaços;

Flagg é um grande defensor porque, entre outras virtudes, possui instintos apurados demais. Sabe como usar os braços longos, agilidade lateral e noção de espaços para colocar o ataque adversário em situações ruins.

Conclusão

Dizem que há uma genialidade especial em fazer tudo da forma mais simples possível. Flagg virou a principal promessa do draft da NBA deste ano assim. O seu jogo não é o mais plástico e chamativo, mas tem muito poucas lacunas. Além disso, joga com igual disposição e esforço nos dois lados da quadra. Tem o talento e instintos de um astro, enquanto atua com o empenho de um coadjuvante.

Comparações: Franz Wagner (Magic) melhorado e Lamar Odom (ex-Clippers) em início de carreira

Publicidade

Projeção: primeira escolha geral

Confira alguns lances de Cooper Flagg, promessa do Draft 2025 da NBA

Publicidade

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA