Nico Harrison, o cara que errou com Doncic, ganha Cooper Flagg

Claro que existem várias teorias, mas Nico Harrison “caiu para cima” na loteria do Draft da NBA e vai levar Cooper Flagg. Desde fevereiro, quando fez a troca de Luka Doncic por Anthony Davis com o Los Angeles Lakers, o GM do Dallas Mavericks vinha sendo alvo de várias críticas. Muitas delas, com razão. No entanto, a sorte sorriu para ele.

Nem vou entrar na ideia de teoria, pois já tem muita gente fazendo isso. E como não acredito em nenhuma delas, não vejo nada além de coincidência. Sou mais feliz assim, né? Imagine, se depois de mais de 30 anos acompanhando NBA, eu começar a ver a coisa por outro lado, nem sei se teria o mesmo ânimo para seguir. Então, o que posso dizer é que ficou perfeito para quem acredita nisso. Mas o fato é que Cooper Flagg só não joga no Mavs se algo muito diferente acontecer.

A não ser que algum grande superastro esteja disponível (não será aquele do Milwaukee Bucks, pois não faz sentido), Nico Harrison não vai errar aqui. Mas é aquilo, né? Ele recebeu um bilhete premiado pela segunda vez e já aprendeu que não pode rasgar. Sim, Harrison não era o GM quando o Mavericks recebeu Doncic na troca com o Atlanta Hawks, mas chegou lá e o esloveno já era aquilo tudo.

Depois de tantas críticas, Nico Harrison deu a sorte grande e vai conseguir formar um time forte. Flagg será um Kawhi Leonard no meio de Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. Sem pressão para “explodir”, mas vai. Com caras como Anthony Davis e Kyrie Irving, além de um bom elenco de apoio, tem tudo para crescer muito ali.

Apesar de Nico Harrison potencialmente selecionar Cooper Flagg, o Mavs tem um problema: Irving. Isso porque o armador tem uma lesão e só volta perto de fevereiro. Mas mais do que isso, quando ele retornar às quadras, terá minutos muito restritos. Só vai “pegar no tranco” em abril. Isso, se for entre janeiro e fevereiro mesmo.

Até então, o Mavericks tinha a ideia de trocar a pick, caso fosse ficar perto da décima escolha. Só que Cooper Flagg não é um jogador qualquer. Daí, a troca não vai acontecer. Não que o envolva, claro. Mas uma por um armador que possa jogar ao lado de Irving quando este retornar às quadras.

O problema é que, agora, ficou mais difícil achar quem vai fazer isso. Poderia usar uma escolha 11, por exemplo, ao lado de Caleb Martin para ter esse cara. Por enquanto, complicou. Afinal, é Cooper Flagg.

Seja como for, o Mavs deu um grande passo na noite de segunda-feira. Quer dizer que será campeão já em 2025/26? Não, até porque ainda tem uma offseason pela frente e outros times podem ganhar bons reforços. Mas o fato é que Nico Harrison ganha sobrevida em Dallas na loteria.

Quem é Cooper Flagg?

Grande nome do basquete universitário, em 2024/25, Cooper Flagg deverá ser mais um novato de Duke no topo do Draft da NBA. Nos últimos cinco anos, dois atletas da universidade foram primeiras escolhas: Zion Williamson (2019) e Paolo Banchero (2022). Em 37 jogos no College, Flagg teve médias de 19,2 pontos, 7,5 rebotes, 4,2 assistências, 1,4 roubo de bola e 1,4 toco. Além disso, acertou quase 48% dos arremessos de quadra e 38.5% das bolas de três.

Na última offseason, Cooper Flagg chamou a atenção nos treinos da seleção dos EUA que serviram de preparação para as Olimpíadas de Paris. Ele foi um dos atletas convidados e roubou a cena nas atividades. Além disso, ele impressionou os grandes astros da NBA.

De acordo com as medidas oficiais da NBA, Flagg teve 2,02m (descalço) e com envergadura de 2,13m.

