Mavericks vence a Loteria do Draft 2025 da NBA

O Dallas Mavericks foi o grande vencedor da Loteria do Draft 2025 da NBA, realizada nesta segunda-feira (12). Dessa forma, o time que trocou Luka Doncic na última trade deadline ganhou o direito de fazer a primeira escolha geral do recrutamento deste ano.

O sorteio, portanto, definiu a ordem em que os times irão escolher os futuros talentos que entrarão na NBA na próxima temporada. No entanto, apenas as quatro primeiras escolhas foram selecionadas. Assim, as demais posições se definiram de acordo com a campanha das equipes não sorteadas (da pior para a melhor).

O Mavericks tinha 1,8% de chances de ganhar a Loteria do Draft 2025 da NBA. Aliás, esta é a primeira vez na história que a franquia fará a primeira escolha do recrutamento.

Todos os times da loteria do Draft 2025 da NBA tinham um alvo. Trata-se de Cooper Flagg, da Universidade Duke, unanimidade como primeira escolha do recrutamento. O ala de 18 anos, aliás, foi eleito o melhor jogador do College na última temporada. Portanto, o time terá Flagg em seu elenco a partir da próxima campanha.

Flagg, acima de tudo, é um defensor espetacular. Versátil, consegue marcar todas as posições em quadra. Dono de um QI de basquete acima da média e atleticismo de elite, o ala é capaz de fazer de tudo um pouco. Ou seja, dribla, passa, arremessa e defende. Enfim, um jogador quase completo, com poucas lacunas em seu jogo.

Desse modo, o Mavericks pode se gabar ao dizer que venceu a Loteria do Draft 2025 da NBA. Afinal, um talento geracional como Flagg deverá mudar os rumos da franquia para os próximos anos.

Outra promessa de elite do Draft 2025 é Dylan Harper. Hoje, o armador da Universidade Rutgers é o favorito à segunda escolha. Ele chama a atenção por ser capaz de pontuar nos três níveis, habilidade com a bola nas mãos e facilidade de criar no pick-and-roll. Fora os atributos físico-atléticos de elite. Ou seja, é um baita “prêmio de consolação” para o San Antonio Spurs.

Na sequência, o ala Ace Bailey, companheiro de time de Harper no College, e os alas-armadores VJ Edgecombe, de Baylor, e Tre Johnson, de Texas, aparecem com boas chances de fecharem o top 5. Portanto, a classe de 2025 tem talento de sobra nas primeiras escolhas.

Por fim, desde o advento da Loteria do Draft da NBA, em 1985, apenas dez escolhas #1 conquistaram ao menos um título da NBA. São eles: David Robinson, Shaquille O’Neal, Glenn Robinson, Tim Duncan, LeBron James, Dwight Howard, Andrew Bogut, Kyrie Irving, Anthony Davis e Andrew Wiggins.

Veja como ficou a ordem das escolhas de Loteria do Draft 2025 da NBA, após vitória do Mavericks

1- Dallas Mavericks

2- San Antonio Spurs

3- Philadelphia 76ers

4- Charlotte Hornets

5- Utah Jazz

6- Washington Wizards

7- New Orleans Pelicans

8- Brooklyn Nets

9- Toronto Raptors

10- Houston Rockets (via Phoenix Suns)

11- Portland Trail Blazers

12- Chicago Bulls

13- Atlanta Hawks

14- San Antonio Spurs

Chances de ganhar a Loteria do Draft 2025 da NBA

Utah Jazz: 14%

Washington Wizards: 14%

Charlotte Hornets: 14%

New Orleans Pelicans: 12,5%

Philadelphia 76ers: 10,5%

Brooklyn Nets: 9%

Toronto Raptors: 7,5%

San Antonio Spurs: 6%

Houston Rockets (via Phoenix Suns): 3,8%

Portland Trail Blazers: 3,7%

Dallas Mavericks: 1,8%

Chicago Bulls: 1,7%

Sacramento Kings: 0,8%

Atlanta Hawks: 0,7%

Como funciona a Loteria do Draft da NBA

Quatorze bolas são chacoalhadas em uma máquina (lotérica). Cada bola representa um número, de 1 a 14. Para determinar uma pick são retiradas quatro bolas da máquina, que, portanto, formam uma combinação numérica. Aliás, essas 14 bolas permitem 1.001 combinações entre si. Além disso, a combinação das bolas de número 11, 12, 13 e 14, nesta ordem, é descartada antes de começar o processo.

Restam, então, mil combinações. Cada time tem uma quantidade de combinações. Assim, os times com o maior número de chances de ficar no topo (os três com as piores campanhas) recebem 140 combinações de números. Já o segundo pior recebe 125 combinações, o terceiro fica com 105, assim até o 14º, que tem míseras cinco combinações.

Uma máquina que suga bolinhas de ping pong decide o futuro da NBA. Para determinar quem ficará com a primeira escolha são retiradas quatro bolas, em sequência. Elas formam uma combinação. Então, o time que detém essa combinação é o ganhador da loteria.

Além disso, esse processo se repete mais três vezes, para determinar as picks 2, 3 e 4. No entanto, a partir da pick 5, não há mais sorteio. Dessa forma, o restante das escolhas de primeira rodada é disposto em ordem contrária ao desempenho de vitórias-derrotas na temporada.

Por fim, vale dizer que o sorteio das bolinhas é fechado, e conta apenas com a presença de alguns membros da NBA, uma empresa de auditoria, alguns jornalistas e representantes dos times.

