Coincidência com Luka Doncic marca Draft do Mavericks

O astro Luka Doncic deixou o Dallas Mavericks em troca, mas segue “presente” na loteria do Draft da NBA, que acontece nesta segunda-feira (12). Isso porque o time texano possui 77.6% de ficar com a décima primeira escolha no recrutamento.

Doncic usou a camisa 77 por seis temporadas no Mavericks. De acordo com alguns fãs do time, não pode ser coincidência. Logo na próxima loteria de Draft o Mavs ter tal probabilidade, torcedores apontam que não foi por acaso.

The Mavericks have, check this out, a 77.6% chance of remaining at No. 11 tonight in the NBA Draft Lottery…77.6%!

No. 77 spent 6 1/2 seasons in Dallas, you can’t make this stuff up man! 😂😂😂 #MFFL pic.twitter.com/cA8ail7Dkk

— Kevin Gray Jr. (@KevinGraySports) May 12, 2025