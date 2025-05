LeBron James tira culpa de Luka Doncic, mas aponta para time

O Los Angeles Lakers caiu na primeira rodada dos playoffs da NBA para o Minnesota Timberwolves após cinco jogos. No entanto, LeBron James rejeita que a culpa pela eliminação seja de Luka Doncic ou dele. De acordo com o astro, outros jogadores estavam em quadra. Em seu podcast Mind of Game, ao lado de Steve Nash, James falou sobre as críticas serem injustas.

“Nunca foi sobre Luka (Doncic) e eu”, disse LeBron James. “Mas foi sempre sobre Minnesota contra o Lakers. E eu estou em um ponto da minha carreira, sabe, que não perco minha noite de sono por isso. Como Luka e eu perdemos? Bem, acho que tinha mais gente em quadra. Uns oito

Segundo Steve Nash, o time de Minnesota é ótimo e fez uma grande série. Então, a culpa apenas em James e Doncic não seria o mais correto.

“Isso acontece, por exemplo, porque é o Lakers. Falam muito mais sobre como o Lakers perdeu a série e não sobre como Minnesota venceu. E fez uma série incrível. É a natureza do negócio. Quando você joga por 22 anos, você (LeBron James) sabe o que é, pois já ouviu de tudo. Mas é algo interessante, já que o time estava desenvolvendo um elenco. Fez uma troca por um jogador geracional, mas não quer dizer que o grupo seja balanceado. Não houve tempo para isso”, disse Nash.

“Mas não é a mesma coisa que aconteceu com Minnesota. O time pode fazer trocas, só que o elenco é balanceado. É bem diferente do que o Lakers fez por Luka Doncic, pois ali tinha um grupo muito forte e, em Los Angeles, ainda faltam peças para jogar ao lado de LeBron (James)”, concluiu.

LeBron concordou com Nash, mas indicou que o Timberwolves conseguiu se ajustar ao longo do tempo, já que a troca de Karl-Anthony Towns aconteceu na offseason, enquanto Doncic chegou no meio da campanha.

“Minnesota perdeu um grande jogador, mas chegaram dois lá. Óbvio que perdeu Towns, mas levou Julius (Randle) e (Donte) DiVincenzo. E os outros caras seguiram. É diferente, já que o time foi às finais do Oeste no ano passado. DiVincenzo também esteve em grandes jogos. Aqueles caras aprenderam como jogar juntos e continuaram construindo. A temporada regular não deu a eles o quão bom é aquele time que está nos playoffs“, finalizou LeBron James.

Do elenco que terminou a temporada 2024/25 da NBA, o Lakers terá quase todos os jogadores sob contrato. Apenas Dorian Finney-Smith e LeBron James precisam optar se seguem em seus acordos. Por fim, Markieff Morris, Alex Len, Trey Jemison, Christian Koloko, além de Jaxson Hayes, são agentes livres.

Por enquanto, o time de Los Angeles deve ir atrás de um pivô no mercado da NBA como prioridade. Mas um novo contrato de LeBron e a extensão de Doncic fazem parte dos planos da diretoria para o mês que vem.

