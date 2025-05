“LeBron James deveria aceitar salário mínimo no Lakers”, sugere jornalista

O salário de LeBron James no Los Angeles Lakers se torna, cada vez mais, um tema de discussão. O astro de 40 anos costuma renegociar o seu contrato ao fim da temporada e, assim, pode ajudar o time a trazer reforços. Basta aceitar menos do que os cerca de US$50 milhões que embolsa a cada temporada. A atitude é normal entre os veteranos da NBA e, para Rachel Nichols, passou da hora do ala pensar nisso.

“Eu não quero dizer o que LeBron deve fazer com o seu dinheiro, mas acho que deveria aceitar o salário mínimo. Afinal, ele já é um bilionário. O que ganhar nos próximos dois anos não vai fazer diferença nem para os seus tetranetos. Mas sabe o que esse homem não pode comprar, não importa quão alto seja o seu salário? Um anel de campeão”, argumentou a jornalista da rede Fox Sports.

James, a princípio, vai ter a chance de rever o seu contrato nos próximos meses. Pode ser agente livre mais uma vez se declinar uma opção de extensão automática no valor de US$52,6 milhões. Por enquanto, ninguém sabe qual vai ser a decisão do craque. O veterano aceitou dar um pequeno desconto ao Lakers na última offseason, mas não é um defensor desse tipo de prática.

“LeBron sente que sempre recebeu menos dinheiro do que merecia. É por isso que pega o máximo que pode em todas as negociações desde o primeiro contrato que assinou em Miami. Ele está certo sobre isso, pois não há valor financeiro que retribua o que entrega para a NBA. Então, não importa o que aconteça, ele sempre vai ser mal pago mesmo. Deveria, por isso, priorizar a competitividade”, sugeriu Nichols.

Legado e futuro

É verdade que, para quase todos os mortais, o salário de LeBron James no Lakers é uma quantia impensável. Mas faz uma pequena diferença na vida do craque, que tem ganhos até maiores em publicidade e empreendimentos em vários ramos. Ou seja, um possível corte de salário não vai ter um impacto profundo. Nichols, no entanto, crava que mais títulos da NBA podem fazer uma real diferença em sua vida.

“Se LeBron aceitar um contrato mínimo e isso permitir que a equipe busque mais algum grande nomes, o seu legado ainda pode crescer. Afinal, se continuar em Los Angeles e vencer mais um título, ele iguala o número de Kobe Bryant. E, com dois campeonatos, empataria com Michael Jordan. Isso mudaria o seu status na história da liga”, apontou a ex-apresentadora da ESPN.

Uma opção pouco especulada é a aposentadoria de James. Nichols não aposta nisso e, aliás, crê ser mais provável que o ala atue além da próxima temporada. “Existe muita conversa sobre a possibilidade de esperar que o seu outro filho, Bryce, entre na liga e joguem juntos também. Então, se acontecer isso, nós vamos vê-lo por mais – no mínimo – dois anos na NBA”, concluiu.

Descontinho?

Vale lembrar que o discurso de Nichols envolve um grande equívoco. Segundo as regras da liga, mesmo com James recebendo cerca de US$3 milhões, a flexibilidade do Lakers não seria tão ampla. O time não teria condições, por exemplo, de contratar um agente livre de ponta com uma oferta competitiva. Por isso, Jovan Buha apurou que dar mais um “desconto” não está nos planos do astro.

“Na última offseason, LeBron aceitou cortar o salário em pouco menos de US$3 milhões para ajudar o time. Eles ficaram abaixo do segundo limiar do teto salarial e, com isso, tiveram maior flexibilidade. Mas, dessa vez, a história é outra. Todos dizem que ele não vai dar um novo ‘desconto’ para a equipe, não importa o que aconteça”, informou o jornalista do site The Athletic.

