Herb Jones aceita contrato do Pelicans

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o ala Herb Jones estendeu seu contrato com o New Orleans Pelicans. Por ser uma extensão prévia, Jones vai ganhar US$68 milhões por três anos. Em suma, ele ainda tem vínculo, que vai até 2026/27. Então, o novo começa a valer em 2027/28 e vai até 2029/30.

Continua após a publicidade

Herb Jones, de 26 anos, pouco atuou na última campanha da NBA. Isso porque sofreu uma lesão no ombro e esteve em apenas 20 jogos. Ele obteve médias de 10.3 pontos, 3.9 rebotes, 3.3 assistências, enquanto teve 1.9 roubo de bola em cerca de 32 minutos por noite. Após acertar ótimos 41.8% de três na temporada anterior, ele fez somente 30.6% em 2024/25.

A permanência de Jones no Pelicans era certa para os próximos anos. Afinal, é o melhor defensor de perímetro e pode acumular várias funções. Apesar de estender seu contrato, o ala ainda é pretendido por diversos times da NBA.

Jones fez parte do primeiro time de defesa da NBA em 2023/24, sendo uma das principais peças de destaque do Pelicans. Como resultado, o time foi aos playoffs. Caiu diante do Oklahoma City Thunder em quatro jogos, mas vale lembrar que a equipe não contou, mais uma vez, com o ala-pivô Zion Williamson.

Continua após a publicidade

Com vários desfalques em 2024/25, incluindo Jones, o Pelicans passou longe de se classificar e ficou apenas com o 14° lugar do Oeste após somar 21 vitórias e 61 derrotas.

Leia mais

A extensão no contrato de Herb Jones com o Pelicans dá a ele um total de US$97 milhões pelos próximos cinco anos. No entanto, a última temporada é de opção do ala.

Continua após a publicidade

Apesar de estender seu contrato, Jones segue como um dos alvos do mercado da NBA. De acordo com rumores, Philadelphia 76ers, Orlando Magic e San Antonio Spurs manifestaram interesse em uma troca. Aliás, o jogador poderia ir ao Sixers na noite do Draft pela terceira escolha do Sixers, mas não houve acordo. Afinal, o 76ers selecionou VJ Edgecombe no recrutamento.

Um dos melhores contratos de toda a NBA (média de US$19.4 milhões anuais), Herb Jones é tido pela direção como quase intocável. Nos últimos meses, o time trocou CJ McCollum, Brendon Ingram e Kelly Olynyk. Ele deve estar pronto para a fase de treinamentos antes do início da próxima campanha.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA