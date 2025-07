NBA: Jornalista detalha relação entre LeBron James e Lakers

A situação de LeBron James no Los Angeles Lakers virou o grande assunto da offseason da NBA. O astro está garantido por mais uma temporada no time, depois de ativar uma opção em contrato. Mas a cobrança por reforços imediatos expôs as diferenças entre as prioridades da franquia e jogador. Segundo o jornalista Jovan Buha, a relação entre os dois lados vive um dos seus piores momentos.

“Eu acho que a organização entrou em uma nova era, com Luka Doncic como ‘bússola’ dos planos. Esse é o novo rumo das coisas por lá. Quero ser cuidadoso com o que digo sobre a relação de LeBron com a equipe, pois sempre é um tema delicado. Mas eu não creio que esteja em uma boa situação. Essa é a minha visão honesta”, explicou o repórter e setorista da equipe angelina.

Antes do começo da agência livre, James exerceu uma opção de US$52,6 milhões para seguir no Lakers. Mas não foi só isso. A confirmação veio com declarações do agente Rich Paul de que estavam monitorando os movimentos de mercado do time. Com 40 anos, afinal, o ala quer competir por títulos. Por sua vez, diferente de outros anos, a franquia não emitiu nenhuma confirmação

“Não houve nenhuma nota oficial da equipe sobre LeBron exercer a opção de extensão. Isso é um sinal, pois costumam publicar alguma coisa quando se trata de um jogador dessa magnitude. Mas ele anunciou com todas as cobranças por meio de Rich. Então, diria que as coisas não parecem bem. É a minha impressão, mas nada mais do que a leitura pessoal dos acontecimentos”, completou o jornalista.

Quer sair?

O clima estranho entre LeBron James e a direção do Lakers, como resultado, agitou o mercado da NBA. Vários times da liga monitoram a situação desde então. Paul revelou que quatro equipes o consultaram sobre uma possível troca. Mas será que todos esses passos visam um pedido para sair de Los Angeles? Howard Beck, do site The Ringer, duvida que esse seja o objetivo do craque.

“Eu não sei se LeBron quer uma troca, na verdade. Falei com várias pessoas nos últimos dias e, a princípio, todos veem com ceticismo essa possibilidade. Todos duvidam que ele queira partir nessa linha mais agressiva com um pedido para sair. Só criou um debate e, com isso, colocou pressão em Rob Pelinka. Aliás, mais uma vez. Como quase sempre”, contou o experiente jornalista.

Beck crê que os comentários, antes de tudo, são uma estratégia para aumentar o senso de urgência na equipe. Algo que se torna mais necessário porque James entendeu que não é o centro dos planos. “Ele não quer sentir que está em um time que só olha para o futuro com o foco inteiro em Luka. Afinal, não pode ficar em uma equipe que só vai ser candidata ao título em dois ou três anos”, resumiu.

Sem saída

Outro sinal de aponta no sentido contrário de um pedido de troca foi a ativação da opção em contrato. James garantiu um grande salário, mas, ao mesmo tempo, cedeu força. A incerteza em torno da sua permanência, certamente, poderia ajudar nessa pressão por reforços. Por outro lado, a garantia cria uma zona de conforto para todos. Não é uma situação ideal, mas foi uma decisão consciente do ala.

“LeBron deu preferência ao dinheiro nessa agência livre e não há problema nisso. Mas foi a sua escolha. E, por isso, precisa lidar com as consequências. Ele pode pedir para o seu empresário fazer comentários passivo-agressivos, mas isso não muda a sua decisão. Vai ser difícil trocá-lo com um salário de US$52,6 milhões. Um dirigente da liga me disse que ele está preso em Los Angeles agora”, concluiu Beck.

