Sem LeBron James, Lakers mira Donovan Mitchell na NBA

O futuro de LeBron James no Los Angeles Lakers é um mistério na NBA. O astro de 40 anos aceitou o último ano de contrato com a franquia no valor de US$ 52.6 milhões. No entanto, possíveis declarações do agente Rich Paul, empresário do camisa 23, a Shams Charania, da ESPN, deixaram em aberto a situação dele no time angelino. Desse modo, a equipe mira Donovan Mitchell, caso o ídolo busque um outro time, segundo Zachary Howell, do ClutchPoints.

Segundo Charania, o agente indicou que LeBron James tem apenas uma prioridade na NBA: “competir em um time capaz de ser campeão”. O Lakers, no entanto, não tem sido ativo na offseason de 2025, com poucas adições e a perda de Dorian Finney-Smith, enquanto rivais do Oeste têm se reforçado. Então, quatro times já teriam procurado uma troca pelo camisa 23.

A falta de reforços, porém, se dá pelo desejo do Lakers em explorar a agência livre da NBA em 2027. Com poucos astros disponíveis no mercado este ano, o GM Rob Pelinka entrou com a intenção de evitar assinar contratos acima de duas temporadas, de acordo com Shams Charania e Brian Windhorst, da ESPN. Assim, criaria condições de oferecer um contrato máximo daqui dois anos.

E aí surge o desejo do Lakers por Donovan Mitchell na NBA. O astro tem três anos de contrato restantes com o Cleveland Cavaliers. O último ano, no entanto, é uma opção. O camisa 45, assim, pode optar por recusar a temporada final para tentar um acordo mais lucrativo na offseason de 2027.

Sem o peso do contrato de LeBron James, o Lakers pode tentar Mitchell para formar dupla com Luka Doncic na NBA. De acordo com Zachary Howell, do ClutchPoints, a queda do Cavs na segunda rodada dos playoffs, mesmo com a melhor campanha do Leste, pressionou o ala-armador. Caso nos próximos dois anos as eliminações se repitam, ele pode buscar um novo caminho.

“Em 2027, Mitchell estará no auge da carreira e poderá escolher seu próximo destino se os Cavaliers não conseguirem convencê-lo a renovar. Seu talento como pontuador e suas atuações de impacto nos playoffs o tornam desejado por qualquer contender que precise de ajuda no perímetro. Apesar das eliminações, ele continua sendo um dos melhores ala-armadores da NBA”, disse Howell.

Ainda segundo o jornalista, o Lakers pode mirar outros dois anos na offseason da NBA em 2027: Giannis Antetokounmpo e Karl-Anthony Towns. O grego ainda não definiu se fica ou sai do Milwaukee Bucks. Porém, ele tem mais dois anos de acordo com o time de Wisconsin e deve ser agente livre daqui dois anos. O pivô do New York Knicks, por sua vez, pode assinar uma extensão antes de seu contrato encerrar, mas Los Angeles monitora a situação.

