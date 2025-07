Dennis Schroder acerta contrato com Kings

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Dennis Schroder firmou um contrato com o Sacramento Kings para a temporada 2025/26 da NBA. Ainda segundo o jornalista, o contrato será de três anos e US$45 milhões. Agente livre, o alemão era um dos armadores mais cobiçados pelas equipes da liga.

Continua após a publicidade

“Schroder aproveitou o bom momento de seu forte segunda metade de temporada e playoffs da NBA com o Pistons, depois de se envolver na complicada troca entre Golden State Warriors e Miami Heat, com Jimmy Butler, para fechar esse acordo de US$45 milhões em Sacramento”, disse o Charania.

Agora com contrato com o Kings, Dennis Schroder passou por três times da NBA na última temporada. Isso porque iniciou a campanha pelo Brooklyn Nets, onde disputou 23 jogos. Depois foi negociado para o Warriors, onde participou de 24 partidas, sendo 18 como titular. Por fim, como disse o insider, foi envolvido na troca que levou Butler para Golden State. Como resultado, terminou 2024/25 como jogador do Detroit Pistons.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Em Detroit, o armador de 31 anos disputou 28 jogos da fase regular sendo oito como titular. Então, somou médias de 10.8 pontos, 5.3 assistências e 30.2% nas bolas de três. Nos playoffs, participou dos seis duelos do Detroit Pistons contra o New York Knicks na primeira rodada do Leste. Na série, sua pontuação aumentou para 12.5 por noite, bem como o aproveitamento nas bolas do perímetro, que subiu para 47.6%, mas teve menos assistências com 3.7 por jogo.

Vale lembrar que, na última semana, Schroder tinha exposto seu desejo de ficar no Pistons. Em uma live, ele não deu detalhes, mas indicou que a franquia não teria o mesmo desejo.

“Eu quero continuar em Detroit, com certeza”, afirmou Dennis Schroder. “No entanto, o Pistons não está esperando por mim. Isso eu posso te garantir. Não posso dar muitos detalhes, mas não estão esperando por mim”.

Continua após a publicidade

Por fim, o Sacramento Kings adquiriu Dario Saric em troca com o Denver Nuggets, também na tarde desta terça-feira (1). Em contrapartida, enviou o pivô Jonas Valanciunas no acordo. O novo reforço de Sacramento, aliás, tem 31 anos e tem contrato até o fim desta temporada no valor de US$ 5.4 milhões. Na fase regular de 2024/25 por Denver, fez 3.5 pontos, 3.1 rebotes e 2.2 assistências em apenas 16 partidas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA