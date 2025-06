Agente livre, Dennis Schroder viraliza após falar do Pistons

O armador Dennis Schroder será agente livre da NBA em 2025. O alemão deixou o Detroit Pistons após o fim de seu contrato com a equipe. Então, ele deve despertar o interesse de diversos times que buscam um veterano para a posição na temporada 2025/26.

Dennis Schroder, porém, não queria estar na agência livre. Em uma live no Instagram, o armador viralizou ao revelar que seu desejo era continuar no Pistons. Ele não deu detalhes, mas indicou que a franquia não teria o mesmo desejo.

“Eu quero continuar em Detroit, com certeza”, afirmou Dennis Schroder. “No entanto, o Pistons não está esperando por mim. Isso eu posso te garantir. Não posso dar muitos detalhes, mas não estão esperando por mim”.

Schroder chegou ao Detroit Pistons em fevereiro após troca que envolveu o Golden State Warriors. Na equipe, o armador foi importante para suprir a ausência de Jaden Ivey, que sofreu uma grave lesão e ficou fora do resto da temporada. Porém, a volta do titular ameaçou o futuro do alemão na equipe, que não renovou o contrato e se tornou agente livre.

Na contramão do que disse Dennis Schroder, entretanto, o Pistons teria o interesse de assinar com o agente livre. De acordo o presidente Trajan Langdon Detroit tem interesse em manter o armador, mesmo com Ivey e Cade Cunningham como armadores no elenco. Isso porque, seria importante alguém para aliviar a carga na dupla em 2025/26.

“Já dissemos que temos interesse e os jogadores que saíram do time também têm interesse em nós. No entanto, novamente, os agentes precisam fazer o trabalho deles, avaliar o mercado e ver o que está disponível. Esperamos conseguir chegar a um acordo para trazê-los de volta”, disse Langdon sobre Schroder e outros ex-jogadores do Pistons na agência livre.

Caso não volte para o Pistons, Schroder deve ser um nome desejado na agência livre. Segundo Marc Stein, na plataforma Substack, o Sacramento Kings é um dos favoritos na disputa pelo armador. Em busca de um substituto para De’Aaron Fox, a franquia da Califórnia monitora o alemão para a próxima temporada.

Aos 32 anos, por fim, Schroder teve média de 13.1 pontos em 75 jogos na temporada passada da NBA.

