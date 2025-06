NBA: Warriors estende oferta qualificatória a Jonathan Kuminga

A diretoria do Golden State Warriors estendeu a oferta qualificatória ao ala Jonathan Kuminga e, como resultado, ele será agente livre restrito na offseason da NBA. De acordo com o jornalista Ohm Youngmisuk, da ESPN, o time de San Francisco fez o movimento esperado para tentar seguir com o jogador ou o usar em uma sign and trade. Ou seja, assinaria um novo contrato e, depois, sairia em troca.

Continua após a publicidade

O Warriors ainda não definiu o que vai fazer, de fato, com Kuminga. De acordo com Bobby Marks, também da ESPN, o único time que pode dar a ele um salário acima de US$20 milhões anuais é o Brooklyn Nets. Mas outras equipes teriam interesse no ala, de 22 anos. O Miami Heat e o Chicago Bulls, podem ser alguns deles.

Após vários rumores de que Kuminga sairia do Warriors, especialmente Heat e Bulls poderiam acertar com a equipe californiana a extensão e, em seguida, a troca. O grande problema para Golden State é que, por estar acima dos limites de multas da NBA, qualquer negócio assim limita a equipe a receber apenas metade do novo salário do atleta.

Continua após a publicidade

Basicamente, se Jonathan Kuminga receber US$30 milhões na extensão do Warriors, seu próximo time na NBA só pode enviar, no máximo, US$15 milhões em contratos. Por exemplo, se a troca é com o Bulls, Golden State poderia receber Coby White (US$12.8 milhões). No entanto, não ficaria com Nikola Vucevic, que vai ganhar US$21.4 milhões.

Leia mais

Jonathan Kuminga perdeu espaço após a troca de Jimmy Butler. Então, seus minutos começaram a diminuir até que ficou totalmente fora da rotação. Apenas quando Stephen Curry se machucou diante do Minnesota Timberwolves nos playoffs é que sua situação mudou. Ele foi um dos grandes destaques do Warriors, embora o time tenha sido eliminado ali.

Continua após a publicidade

“Eu acho que estamos em uma boa posição aqui, sendo sincero”, disse o GM Mike Dunleavy Jr, na última segunda-feira. “Eu ainda tenho de tomar uma decisão, mas será bom. Mas eu ainda sei que esse negócio de agente livre restrito pode ser um pouco difícil e tomar nosso tempo. Eu acho que estamos confortáveis com Jonathan Kuminga como jogador e o que ele pode fazer para a nossa franquia. Então, vai ser nossa prioridade no início da nossa agência livre”.

Ainda existe a chance de Kuminga seguir no Warriors, pois Joe Lacob, dono do time, gosta muito dele. O grande problema do ala é com o técnico Steve Kerr, com quem não consegue ter uma boa relação. Muitos relatos apontam que o técnico e ele não se dão bem, mas Kerr evita falar sobre o assunto.

Continua após a publicidade

O treinador teria ficado muito irritado com Kuminga em um jogo contra o Portland Trail Blazers, ainda na fase regular. De acordo com o jornalista Logan Murdock, do The Ringer, Kerr reclamou após vários lances em que o ala não passou a bola para Stephen Curry. Ao invés disso, forçou arremessos.

Em 2024/25, Kuminga fez 47 jogos e ficou com médias de 15.3 pontos e 4.6 rebotes em cerca de 24 minutos por noite.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA