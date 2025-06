Boletim de rumores e trocas da NBA (28/06/2025)

Bem-vindo à edição de 28 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Continua após a publicidade

Kings não trata extensão com Zach LaVine como prioridade

Poucas pessoas sabem, mas Zach LaVine vai ser elegível a uma extensão de contrato prévia no Sacramento Kings. Apesar do jogador ter vínculo até 2027, o último ano é uma opção dele. Então, tecnicamente, vai entrar em sua temporada final garantida no time. E isso não deve mudar. Segundo Sam Amick, do site The Athletic, a equipe não tem pressa em negociar um alongamento prévio.

“Zach, a princípio, tem US$96,4 milhões a receber nas próximas duas temporadas. No entanto, embora seja elegível para uma extensão, isso não estaria nos planos do time. Várias fontes me confirmam que um novo acordo com o astro não é uma prioridade”, informou o jornalista. LaVine, de 30 anos, chegou ao Kings em fevereiro e só disputou 32 partidas com os californianos.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Celtics teria “mercado robusto” para troca de Sam Hauser

Não é segredo para ninguém que o Boston Celtics está em um processo de diminuição da folha salarial. As negociações de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, por exemplo, tiveram as finanças como motivação principal. E pode vir mais trocas. De acordo com Chris Mannix, da revista Sports Illustrated, o time não teria problemas para achar interessados em Sam Hauser.

“O mercado é robusto por Sam nesse momento. Afinal, ele converte mais de 40% dos seus arremessos de três pontos e conquistou um título há pouco tempo. Está em um contrato muito negociável, além disso. Há várias equipes que, certamente, poderiam usar um jogador com essas virtudes e experiência”, afirmou o veterano repórter.

Continua após a publicidade

John Konchar volta a ser candidato a troca no Grizzlies

O Memphis Grizzlies, assim como o Celtics, trabalha para reduzir a sua folha salarial antes do início da agência livre. E, depois da troca de Desmond Bane, outro jogador teria grandes chances de ir embora. Segundo Michael Scotto, do portal HoopsHype, a franquia ouve propostas de rivais pelo ala-armador John Konchar.

O jornalista apurou que vários times monitoram a disponibilidade do atleta enquanto só esperam para avançar por um negócio. O seu salário de US$6,1 milhões, em particular, possui apelo entre equipes mais competitivas. O Grizzlies, por sua vez, deseja a maior flexibilidade possível para os novos contratos de Santi Aldama e Jaren Jackson Jr.

Continua após a publicidade

Suns monitora disponibilidade de Darius Garland no Cavs

Os rumores de troca em torno de Darius Garland aumentaram depois da eliminação do Cleveland Cavaliers dos playoffs. Mas, como se sabe, rumores nem sempre são fatos. Então, será que houve interesse em negociá-lo mesmo? Por via das dúvidas, as equipes interessadas estão atentas. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o Phoenix Suns está de olho na disponibilidade do armador.

“Phoenix entrou em contato com Cleveland para confirmar que tem interesse em Darius. No entanto, nunca houve vontade de negociá-lo em Ohio. Creio que não estão tentando trocá-lo nesse momento, mas não recusam ligações. Por isso, quando alguém liga, eles não vão bater o telefone de imediato. Sempre existe uma conversinha, no mínimo”, contou o veterano jornalista.

Continua após a publicidade

Garland ainda possui mais três temporadas garantidas de contrato com US$126 milhões em salários a receber. O armador de 25 anos registrou médias de 20,6 pontos e 6,7 assistências na temporada, enquanto acertou 40,1% dos seus arremessos de três.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– David Roddy, para começar, será agente livre restrito do Houston Rockets no início da offseason. Os texanos acionaram a oferta qualificatória no contrato do atleta e, com isso, tem a preferência para mantê-lo no elenco.

Continua após a publicidade

– O armador Dennis Schroder, por sua vez, pode ser um dos alvos do Kings assim que o mercado da liga reabrir. O time californiano seria visto como a principal “ameaça” ao Detroit Pistons nos esforços para renovar com o veterano alemão.

– Enquanto isso, Jared Butler vai estar à disposição no mercado quando a agência livre começar. A expectativa é que o Philadelphia 76ers vá recusar a opção de extensão de contrato para a próxima temporada no valor de US$2,3 milhões.

Continua após a publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 28/06, você lembra de Andrew Goudelock? Pois o ex-atleta do Los Angeles Lakers renovou por mais um ano com os gregos do Kolossos Rhodes.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA