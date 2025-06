Boletim de rumores e trocas da NBA (27/06/2025)

Bem-vindo à edição de 27 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

John Collins exerce opção e estende contrato no Jazz

Como esperado, o pivô John Collins não vai testar o mercado como agente livre nessa offseason. Ele resolveu ativar uma opção de extensão em contrato e, com isso, seguirá no elenco do Utah Jazz na próxima temporada. Segundo Shams Charania, da ESPN, o jogador “bateu o martelo” sobre o exercício da cláusula e garantiu salário de US$26,5 milhões. Como resultado, também passa a ter um vínculo expirante.

A decisão, no entanto, não crava que o atleta de 27 anos vai disputar a campanha 2025-26 pelo time. Afinal, nos bastidores, os rumores de troca com o veterano são fortes. A equipe não esconde a disposição em negociar o titular por ativos futuros. Especulou-se que o Los Angeles Lakers estaria interessado em Collins na semana passada, mas vários jornalistas já negaram.

Hawks deve ter concorrência para manter Larry Nance Jr.

Larry Nance Jr. só participou de 24 jogos na temporada passada do Atlanta Hawks. Os problemas físicos, aliás, têm sido uma preocupação crescente em sua carreira nos últimos anos. Mas isso não evita o interesse da franquia em mantê-lo. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o time da Geórgia quer renovar o contrato com o reserva.

O jornalista apurou que, apesar das ausências em quadra, o ala-pivô destaca-se como uma referência positiva no vestiário. Esse interesse na renovação, a princípio, é mútuo. Mas o maior obstáculo para a sequência de Nance em Atlanta é a possível concorrência. Espera-se que vários times mostrem interesse em sua contratação na agência livre.

Sixers vê renovação com Yabusele cada vez mais difícil

Não é segredo para ninguém que o Philadelphia 76ers quer renovar com Guerschon Yabusele para a próxima temporada, mas vai ser duro. Afinal, as finanças se engessam cada vez mais quando atletas como Andre Drummond e Eric Gordon ativam cláusulas de extensão. Marc Stein já vê um pessimismo crescente no Sixers sobre a renovação.

“Guerschon jogou a última temporada em um contrato mínimo, mas, agora, deve atrair forte interesse na agência livre. E, assim que todos os jogadores ativarem as opções de extensão automática, a situação financeira de Philadelphia vai ficar mais desafiadora. Há o interesse em mantê-lo, mas é cada vez mais difícil”, explicou o veterano jornalista.

Após rumores, Domantas Sabonis deverá seguir no Kings

O fim da temporada do Sacramento Kings trouxe inesperadas especulações de saída de Domantas Sabonis. O astro queria entender os planos futuros do time e, assim, cogitou-se uma possível insatisfação. Mas, depois do choque da notícia, tudo parece estar resolvido. De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, o pivô não corre risco de sair da equipe californiana.

“É um fato que Domantas ficou frustrado com a forma como a organização conduziu a troca de De’Aaron Fox. O comprometimento interno com o atleta, no entanto, segue intacto. O jogador nunca pediu por troca e, além disso, já teve conversas positivas com a nova direção sobre os planos da franquia. Ou seja, todas as arestas foram aparadas”, garantiu o jornalista.

Sabonis, de 29 anos, foi titular nos 70 jogos que disputou pelo Kings na campanha. Ele teve médias de 19,1 pontos, 13,9 rebotes e 6,0 assistências, enquanto converteu 59% dos seus arremessos de quadra.

Em transição

– O ala-armador Tre Mann, para começar, continua nos planos do Charlotte Hornets para a próxima temporada. O GM Jeff Peterson sinalizou ter interesse na renovação de contrato com o atleta de 24 anos.

– Enquanto isso, o pivô Dwight Powell está garantido no elenco do Dallas Mavericks por mais uma temporada. Ele ativou uma opção de extensão de contrato para a próxima campanha e, assim, vai embolsar US$4 milhões em salários.

– Cody Martin segue com a situação incerta no Phoenix Suns às vésperas da agência livre. O salário de US$8,7 milhões do ala na temporada que vem não é garantido e, por isso, a franquia ainda pode dispensá-lo sem custos.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 27/06, você lembra de Terrance Ferguson? Pois o ex-atleta do Oklahoma City Thunder é o novo reforço dos mexicanos do Santos del Potosi.

