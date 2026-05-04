Onde assistir playoffs NBA: 76ers x Knicks
Times abrem série de semifinais do Leste
Saiba onde assistir ao Jogo 1 entre Philadelphia 76ers x New York Knicks, válido pelas semifinais dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta segunda-feira (04). As equipes se enfrentam no Madison Square Garden, em New York, a partir das 21h (horário de Brasília).
Datas da série
04/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks
06/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks
08/05: New York Knicks x Philadelphia 76ers
10/05: New York Knicks x Philadelphia 76ers
12/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks *
14/05: New York Knicks x Philadelphia 76ers *
17/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks *
* Se necessário
Philadelphia 76ers (0)
O 76ers fez história para alcançar a vaga nas semifinais do Leste. Após perder três dos quatro primeiros jogos da primeira rodada, o time de Philadelphia conseguiu uma grande virada sobre o rival Boston Celtics. Desse modo, chega à segunda fase embalado, após eliminar a segunda melhor campanha do Leste.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Tyrese Maxey
|1,88
|25
|G
|VJ Edgecombe
|1,96
|20
|G
|Kyle Lowry
|1,83
|40
|G
|Quentin Grimes
|1,96
|25
|F
|Paul George
|2,03
|35
|F
|Dominick Barlow
|2,06
|22
|F
|Kelly Oubre
|2,01
|30
|F
|Trendon Watford
|2,03
|25
|F
|Justin Edwards
|2,03
|22
|F
|Dalen Terry
|2,01
|23
|F
|MarJon Beauchamp
|2,01
|25
|F
|Jabari Walker
|2,01
|23
|C
|Joel Embiid
|2,13
|32
|C
|Andre Drummond
|2,08
|32
|C
|Johni Broome
|2,09
|23
|C
|Adem Bona
|2,07
|23
Time titular: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid
Leia mais
- Boletim de rumores e trocas da NBA (01/05/2026)
- NBA: Luka Doncic não tem prazo para enfrentar Thunder
- Nikola Jokic: “Nuggets está longe de competir por título da NBA”
New York Knicks (0)
O Knicks também fez uma grande série de primeira rodada. Em uma série de confrontos equilibrados, o time de New York eliminou o Atlanta Hawks com um grande Jogo 6, vencido por 140 a 89. Desse modo, a franquia busca seguir embalada para voltar às finais do Leste pelo segundo ano seguido.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Jalen Brunson
|1,85
|29
|G
|Mikal Bridges
|1,98
|29
|G
|Miles McBride
|1,89
|25
|G
|Jordan Clarkson
|1,96
|33
|G
|Landry Shamet
|1,93
|29
|G
|Jose Alvarado
|1,83
|28
|G
|Tyler Kolek
|1,91
|25
|F
|Josh Hart
|1,96
|31
|F
|OG Anunoby
|2,01
|28
|F
|Jeremy Sochan
|2,03
|22
|F
|Pacome Dadiet
|2,03
|20
|F
|Mohamed Diawara
|2,03
|20
|F
|Kevin McCullar
|1,98
|25
|F
|Dillon Jones
|1,98
|24
|C
|Karl-Anthony Towns
|2,11
|30
|C
|Mitchell Robinson
|2,13
|28
|C
|Ariel Hukporti
|2,11
|24
|C
|Trey Jemison
|2,08
|26
Time titular: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Karl-Anthony Towns
Onde assistir 76ers x Knicks pelos playoffs a NBA
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 04/05/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Madison Square Garden, New York
comentários