Onde assistir playoffs NBA: 76ers x Knicks

Times abrem série de semifinais do Leste

Onde assistir playoffs NBA 76ers Knicks
Reprodução / X

Saiba onde assistir ao Jogo 1 entre Philadelphia 76ers x New York Knicks, válido pelas semifinais dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta segunda-feira (04). As equipes se enfrentam no Madison Square Garden, em New York, a partir das 21h (horário de Brasília).

Datas da série

04/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks
06/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks
08/05: New York Knicks x Philadelphia 76ers
10/05: New York Knicks x Philadelphia 76ers
12/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks *
14/05: New York Knicks x Philadelphia 76ers *
17/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks *

* Se necessário

Philadelphia 76ers (0)

O 76ers fez história para alcançar a vaga nas semifinais do Leste. Após perder três dos quatro primeiros jogos da primeira rodada, o time de Philadelphia conseguiu uma grande virada sobre o rival Boston Celtics. Desse modo, chega à segunda fase embalado, após eliminar a segunda melhor campanha do Leste.

PosJogadorAlturaIdade
GTyrese Maxey1,8825
GVJ Edgecombe1,9620
GKyle Lowry1,8340
GQuentin Grimes1,9625
FPaul George2,0335
FDominick Barlow2,0622
FKelly Oubre2,0130
FTrendon Watford2,0325
FJustin Edwards2,0322
FDalen Terry2,0123
FMarJon Beauchamp2,0125
FJabari Walker2,0123
CJoel Embiid2,1332
CAndre Drummond2,0832
CJohni Broome2,0923
CAdem Bona2,0723

Time titular: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid

New York Knicks (0)

O Knicks também fez uma grande série de primeira rodada. Em uma série de confrontos equilibrados, o time de New York eliminou o Atlanta Hawks com um grande Jogo 6, vencido por 140 a 89. Desse modo, a franquia busca seguir embalada para voltar às finais do Leste pelo segundo ano seguido.

PosJogadorAlturaIdade
GJalen Brunson1,8529
GMikal Bridges1,9829
GMiles McBride1,8925
GJordan Clarkson1,9633
GLandry Shamet1,9329
GJose Alvarado1,8328
GTyler Kolek1,9125
FJosh Hart1,9631
FOG Anunoby2,0128
FJeremy Sochan2,0322
FPacome Dadiet2,0320
FMohamed Diawara2,0320
FKevin McCullar1,9825
FDillon Jones1,9824
CKarl-Anthony Towns2,1130
CMitchell Robinson2,1328
CAriel Hukporti2,1124
CTrey Jemison2,0826

Time titular: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Karl-Anthony Towns

Onde assistir 76ers x Knicks pelos playoffs a NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 04/05/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Madison Square Garden, New York

