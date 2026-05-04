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Jarrett Allen domina e Cavaliers avança sobre Raptors

Em série equilibrada, Cleveland vence e mantém sina contra Toronto em playoffs

Por
Jarrett Allen Cavaliers Raptors
Reprodução / X

Jarrett Allen fez um enorme segundo tempo e o Cleveland Cavaliers avançou sobre o Toronto Raptors no jogo 7 desse domingo (3). O pivô teve momento iluminado e comandou um triunfo importante do time de Ohio para decidir a equilibrada série contra o rival canadense. Para se ter uma noção, a série estava empatada em pontos até a partida de hoje, e chegou igualada também ao intervalo. Mas no fim, o time da casa avançou.

Aliás, foi uma marca dessa série. Só os times mandantes venceram, com o mando de quadra do Cavaliers de Jarrett Allen sendo vital para avançar sobre o Raptors. O pivô que tanto sofreu com críticas nesses momentos de playoffs da NBA nos últimos anos, acabou como herói. Se tornou o primeiro jogador de Cleveland desde LeBron James contra o Boston Celtics em 2018, a fazer uma partida de 20 pontos e 15 rebotes em um jogo 7.

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Assim, o Cleveland Cavaliers garante vaga, em uma série que foi bem mais difícil do que poderia se imaginar. A equipe sofreu em grande parte do primeiro tempo, mas passou a prosperar com ajustes ofensivos no fim do segundo quarto, disparando para a vitória em um enorme segundo tempo. O tabu do rival continua. Afinal, o Raptors jamais venceu o Cavaliers em Ohio nos playoffs. Perdeu todos os 11 jogos disputados.

Apesar disso, o Toronto Raptors sai da temporada 2025/26 com uma sensação positiva. Há alguns salários a rever e um elenco para reforçar, sobretudo no ataque. Mas Scottie Barnes pode muito bem ter sido o melhor jogador da série, Collin Murray-Boyles foi ótimo e outros jovens também tiveram impacto, além do técnico Darko Rajakovic. A série, por fim, poderia ter ido para qualquer lado.

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Escalações

Brandon Ingram foi listado como questionável para a partida, mas não conseguiu se recuperar a tempo. Então, Toronto teve o desfalque de dois titulares para o jogo 7, já que Immanuel Quickley não jogou a série.

Darko Rajakovic manteve o mesmo quinteto titular em relação ao jogo 6. Assim, começaram: Jamal Shead, Ja’Kobe Walter, RJ Barrett e Scottie Barnes e Jakob Poeltl.

Kenny Atkinson, por outro lado, voltou a mudar o quinteto titular. O técnico de Cleveland optou pelo quinteto que abriu a série com: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen.

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Destaques

Cleveland e Toronto chegaram ao jogo 7 com o mesmo número de pontos na série: 668. Bom, até o intervalo do duelo, também empataram em 49 pontos. Mas é justo dizer que o Raptors esteve em maior controle. Com ótimas coberturas em James Harden e Donovan Mitchell, o time canadense conseguiu diminuir o impacto da dupla de astros do Cavaliers. Mitchell, sobretudo, forçou muitas jogadas.

A estratégia de encher o garrafão quando ambos tentavam infiltrar gerou uma linha tênue. Por um lado, o time visitante forçou muitos turnovers que viraram ataques em transição. O time da casa nunca pareceu confortável com a bola nas mãos. Por outro lado, a equipe conseguia muitos lances livres assim, já que o garrafão estava sempre cheio e em caos. Assim, Toronto fez muitas cestas em transição.

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Jarrett Allen gerava muitas segundas chances para a equipe da casa, mas não conseguia punir o rival com muitas cestas. No fim, o principal impacto do time de Cleveland veio de Evan Mobley e alguns coadjuvantes como por exemplo, Sam Merrill, Max Strus e Jaylon Tyson. Quando começou a fazer bloqueios mais altos, o time conseguiu embaralhar um pouco essas coberturas e criar bons arremessos.

Por outro lado, Scottie Barnes era senhor do jogo e Jamal Shead teve enorme impacto ao lado de Collin Murray-Boyles. Mas o ataque de meia quadra não conseguia gerar grandes arremessos de fora. Fora Barnes e Shead, a equipe visitante teve dois acertos em dez tentativas de fora. Então, não conseguiu abrir uma vantagem maior do que dez pontos em nenhum momento e viu os donos da casa empatarem o jogo antes do intervalo em 49 a 49.

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Mas o que era equilíbrio se tornou em domínio de Cleveland a partir do terceiro período. O ataque dos donos da casa seguiu executando em grande ritmo. Acima de tudo, Jarrett Allen passou a ser influente como nunca depois do intervalo em Cavaliers x Raptors. O pivô até já vinha sendo importante nos rebotes ofensivos, mas fez um duplo-duplo apenas no terceiro período: 14 pontos e dez rebotes.

Dando tocos na defesa (dois em sequência), pegando rebotes ofensivos, roubando bolas e correndo a quadra como se fosse um ala. Allen passou a dominar até mesmo o novato Murray-Boyles que tanto lhe incomodou. Jakob Poeltl, então, foi obliterado pelo pivô rival no duelo. Donovan Mitchell também ganhou algum ritmo, mas algo que chamou a atenção: Em grande parte dos últimos 24 minutos, só um entre ele e Harden esteve em quadra.

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Isso se explica pelo impacto contínuo de nomes como Sam Merrill, Jaylon Tyson e sobretudo, Max Strus. Todos com bolas de três e jogadas vencedoras na defesa. Por outro lado, Toronto sofreu pelas faltas de Scottie Barnes. O ala chegou a quatro ainda no terceiro quarto, assim como Evan Mobley do outro lado, mas fez muito mais falta em termos ofensivos.

Ele não se encontrou mais após o grande início e até fez uma quinta falta sobre Allen. RJ Barrett não conseguiu ter eficiência como em outras partidas e o fluxo ofensivo de Toronto esteve comprometido. A vantagem dos donos da casa chegou a 22 pontos no último quarto.

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Alguma pressão na bola nos minutos finais gerou uma queda da vantagem para 12, mas não mais do que isso.

(5) Toronto Raptors 102 x 114 Cleveland Cavaliers (4)

Raptors

JogadorPTSREBASTSTLBLK
Scottie Barnes249601
RJ Barrett234630
Jamal Shead143700
Ja’Kobe Walter132231
Jakob Poeltl97020

Três pontos: 8/28 (28.6%) / Walter: 3/7

Cavaliers

JogadorPTSREBASTSTLBLK
Jarrett Allen2219223
Donovan Mitchell223100
James Harden186330
Evan Mobley137401
Max Strus128521

Três pontos: 11/39 (28.2%) / Merrill: 3/7

Cavaliers 4-3

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