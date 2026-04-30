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Evan Mobley lidera e Cavaliers vira sobre Raptors no jogo 5

Cleveland vence em jogo de muitas alternâncias e protege seu mando de quadra

Por
Evan Mobley Cavaliers Raptors
Reprodução / X

Com um grande desempenho de Evan Mobley no fim do jogo, o Cleveland Cavaliers venceu o Toronto Raptors nessa quarta-feira (29). Em jogo muito disputado em Ohio, que até contou com maior liderança da equipe canadense, o time da casa conseguiu ter compostura para sobreviver aos maus momentos e vencer a partida. A série volta para o Canadá em um jogo 6 decisivo na próxima sexta-feira (1).

Evan Mobley representou bem a dubiedade do 2025/26 do Cleveland Cavaliers. Um primeiro tempo bem abaixo, sobretudo comparado ao grande desempenho que Scottie Barnes vinha tendo. Mas o segundo tempo do jogador que já foi eleito Defensor do Ano, foi incrível. Marcando grande parte de seus pontos na reta final, com direito a três bolas de fora, ele liderou o triunfo.

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O Cleveland Cavaliers viveu um jogo de variação. Nenhum de seus super jogadores teve uma partida 100% boa pelos 48 minutos. O time defendeu mal em alguns momentos, cometeu turnovers demais também. Mas no fim, soube crescer na hora certa e vencer um jogo que pareceu estar indo para o rival por vários momentos.

Enquanto isso, o Toronto Raptors seguiu seu grande momento dos dois jogos anteriores, sobretudo no primeiro tempo. A atuação ofensiva foi ótima nos primeiros 24 minutos desse jogo. Mas quando a pressão defensiva parou de transformar os erros de Cleveland em ataque e pontos fáceis, as dificuldades em meia quadra apareceram. Outra notícia ruim? Brandon Ingram deixou o jogo com lesão.

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Então, confira como foi a vitória do Cavaliers sobre o Raptors, em grande segundo tempo de Evan Mobley.

Escalações

Cleveland anunciou uma mudança em seu quinteto titular. Dean Wade foi para o banco de reservas e Max Strus começou jogando, ao lado de James Harden, Donovan Mitchell, Evan Mobley e Jarrett Allen. Por um lado, melhor espaçamento e arremessos. Mas por outro, pior defesa em Brandon Ingram, um grande ponto de Wade na série.

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Pelo lado de Toronto, Immanuel Quickley segue como baixa e o time manteve a formação que venceu os dois jogos no Canadá: Scottie Barnes, Ja’Kobe Walter, RJ Barrett, Brandon Ingram e Jakob Poeltl.

Destaques

Desde o primeiro minuto, Toronto parecia um time mais intenso. Isso se transpareceu na figura de Scottie Barnes, dominando a partida em cada aspecto. Na defesa, deu dois tocos incríveis em James Harden e Evan Mobley para abrir o jogo. No ataque, acertou alguns arremessos, mas foi um criador incrível, seja fazendo ótimos passes para o perímetro ou encontrando Jakob Poeltl no garrafão em transição.

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Enquanto isso, Cleveland foi um time moroso para abrir o jogo. Pouca energia defensiva e uma tática pouco eficiente de dobrar em Brandon Ingram que cedeu vários arremessos livres para o rival no período. O garrafão de Evan Mobley e Jarrett Allen mais uma vez sofreu. A atitude só mudou quando reservas como Sam Merrill e Dean Wade entraram em quadra, trazendo algum fogo individual e também para Donovan Mitchell.

James Harden foi o cestinha. Mas seguiu sofrendo com turnovers. Aliás, esse foi um grande ponto. Toronto marcou 23 pontos de transição. Além de criar melhores arremessos com Jamal Shead, Sandro Mamukelashvilli e RJ Barrett. Além disso, a cara do time foi Ja’Kobe Walter. O arremessador que estava com zero de 11 nas bolas de três até aqui, acertou cinco só no segundo quarto. Um time canadense que marcou 93 pontos no jogo 4, chegou a 74 pontos no intervalo.

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Um ponto importante? A lesão de Ingram, que deixou o jogo com dores no calcanhar. Ainda assim, isso não limitou um final de quarto muito mais eficiente do time visitante. Cleveland não encontrou fluxo outra vez, muitos turnovers. O que era uma vantagem em grande parte do segundo tempo, se tornou uma queda por 74 a 68 no intervalo.

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No terceiro quarto, a liderança de Toronto se manteve ao longo de todo o período. Mas as variações continuaram. Após abrir 12 pontos de frente, o time canadense viu uma grande sequência dos donos da casa. Começou com Donovan Mitchell, com uma enterradas e uma bola de três. Mas se estendeu para um Evan Mobley mais agressivo com dez pontos e Jarrett Allen defendendo muito bem e com energia.

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Mas sempre que a vantagem chegava a uma posse, Toronto conseguia alguma sequência para não perder a liderança. RJ Barrett e Jamal Shead foram grandes nomes desse momento, acima de tudo. As infiltrações do ala incomodavam Cleveland. O armador acertou uma bola tripla, forçou turnovers e manteve Toronto na frente. Mas ao fim do terceiro quarto, a vantagem ficou em apenas três pontos.

Mas um herói improvável surgiu. Dennis Schroder. O alemão não só cuidou muito bem da bola, fornecendo apoio a James Harden, como marcou 11 pontos e defendeu muito bem. Em suma, ele não saiu da quadra no último período. Evan Mobley fez mais seis pontos e duas bolas triplas, enquanto outros reservas também apareciam de forma positiva. James Harden e Donovan Mitchell somaram apenas um ponto no quarto final.

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Enquanto Evan Mobley brilhava do outro lado para resolver Cavaliers x Raptors, o ataque de Toronto travou. O time fez apenas 17 pontos nos últimos 12 minutos. A pontuação em transição não ocorreu, um símbolo de como os donos da casa conseguiram controlar bem a bola. O time não se encontrou. Barnes, que brilhou no começo, errou os cinco arremessos que tentou. Assim, Cleveland abriu 3 a 2 na série.

(5) Toronto Raptors 120 x 125 Cleveland Cavaliers (4)

Raptors

JogadorPTSREBASTSTLBLK
RJ Barrett2512500
Ja’Kobe Walter203240
Jamal Shead181720
Scottie Barnes1781113
Jakob Poeltl149301

Três pontos: 15/38 (39.5%) / Walter: 6/14

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Cavaliers

JogadorPTSREBASTSTLBLK
Evan Mobley239113
James Harden239521
Donovan Mitchell195311
Dennis Schroder190200
Jarrett Allen93103

Três pontos: 18/36 (50%) / Harden: 4/8

Cavaliers 3-2

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