Scottie Barnes lidera, Raptors bate Cavaliers e empata série

Em uma batalha campal no Canadá, o Toronto Raptors de Scottie Barnes derrotou o Cleveland Cavaliers no jogo 4, empatando a série. A partida foi a de menor ritmo ofensivo dos playoffs, e contou com um vencedor que arremessou para menos de 35% nos arremessos gerais. Mas que lutou, venceu muitas das pequenas coisas que compõem um jogo desse nível, contra um rival de Ohio, que mais uma vez foi moroso e teve um péssimo fim de jogo.

As impressões de Scottie Barnes estiveram em cada pedaço das duas vitórias recentes do Raptors na série contra o Cavaliers. O ala tem defendido cada vez mais livre, fornecendo ajuda em todos os lados da quadra e sendo muito impactante. O ala é o primeiro jogador da história de Toronto a começar uma edição de playoffs com quatro jogos seguidos de pelo menos 20 pontos.

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Para o Toronto Raptors, um triunfo histórico pensando em como os arremessos não caíram. Para se ter uma noção, o time venceu o jogo acertando 14% de três pontos. Times que tiveram uma eficiência desse tipo com pelo menos 20 tentativas, perderam todas as 15 vezes que disputaram partidas de playoffs. Porém, até hoje. O time do Canadá mudou essa perspectiva.

Pelo lado do Cleveland Cavaliers, frustração. A eficiência também foi ruim e um time com muito mais recursos ofensivos que o rival, deixou que a partida se igualasse. Donovan Mitchell e James Harden foram ruins. Evan Mobley e Jarrett Allen tiveram o mesmo número de arremessos certos que o ótimo calouro Collin Murray-Boyles. Kenny Atkison foi terrível no fim. Muitas perguntas para o jogo 5 da próxima terça-feira (30).

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Escalações

A grande novidade para o jogo 4 veio há alguns dias: Immanuel Quickley está fora da série após agravar sua lesão na coxa. De resto, os times estavam completos.

Darko Rajakovic manteve o quinteto titular que venceu o terceiro duelo da série com: Scottie Barnes, Ja’Kobe Walter, Brandon Ingram, RJ Barrett e Jakob Poeltl.

Do mesmo modo, Kenny Atkinson também não alterou o quinteto titular de Cleveland, com: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen.

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Destaques

Talvez o pior primeiro tempo dos playoffs em termos ofensivos. É claro, fruto do trabalho de duas defesas fortes que se ajustaram para tentar conter melhor os rivais. As ajudas dos alas canadenses sobre Jarrett Allen e Evan Mobley, limitaram o pick-and-roll de Cleveland, forçando turnovers de James Harden.

Do outro lado, Toronto continuou muito limitado na meia quadra. Além de Scottie Barnes na transição e segundas chances de Collin Murray-Boyles, muito pouco foi feito.

Por um lado, a execução do time visitante parecia mais certeira em alguns momentos. Sobretudo no tipo de arremesso de fora que era criado. Mas a bola não caia. Em suma, Harden fez alguns pontos infiltrando e essa foi a grande arma de um time pouco efetivo.

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Toronto foi se encontrar só no fim do quarto, fazendo da defesa o melhor ataque. O time frustrou o ataque rival, até que Donovan Mitchell, James Harden e Dennis Schroder tomassem péssimas decisões nos minutos finais do quarto. Por fim, o que isso gerou? Brandon Ingram, enfim acertando alguns arremessos. Dez pontos seguidos para o ala, que levou Toronto a virada e uma liderança de dois pontos em um curioso 38 a 36 nos playoffs da NBA de 2025/26.

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No segundo tempo, o ritmo seguiu em um roteiro parecido. Cleveland começou melhor, atacando Jakob Poeltl na defesa e igualando a fisicalidade rival na defesa. Mas a dificuldade em acertar arremessos livres (1 de 11 no quarto) foi começando a puni-los. Assim que Collin Murray-Boyles voltou para a quadra, ele e Scottie Barnes começaram a dominar na defesa e o Cavaliers não fez mais cestas até o fim do terceiro período contra o Raptors.

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No começo do último quarto, parecia que Toronto embalaria. Até mesmo Jakob Poeltl teve bons minutos, sendo acionado no pick-and-roll.

Donovan Mitchell, que parecia nervoso até ali e ia muito mal, puxou a reação. Ele acertou uma bela bandeja, depois duas bolas triplas e cavou outra falta. O que chegou a ser uma desvantagem de seis, voltou a ser uma vantagem de cinco para o time de Ohio. Ele fez 12 de seus 20 pontos no último período.

Mas novamente, Toronto foi igualando o jogo com melhores confrontos defensivos. Se as bolas não caiam no ataque, Toronto castigava nos rebotes ofensivos, sobretudo com seu novato, muito mais baixo e mesmo assim superando os pivôs de Cleveland. Além disso, o time forçava mais turnovers rivais. Em suma, a batalha de volume foi importante para a vitória do time da casa.

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Por fim, Scottie Barnes e RJ Barrett fizeram 23 dos 33 pontos do time no último quarto. Uma jogada defensiva decisiva de Jamal Shead sobre Donovan Mitchell, também marcou o momento. Uma bola tripla de Sam Merrill até deu uma chance para Cleveland, mas as péssimas decisões finais, tanto dos astros, quanto de Atkinson, culminaram na derrota.

(4) Cleveland Cavaliers 89 x 93 Toronto Raptors (5)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 20 6 3 1 0 James Harden 19 2 8 1 1 Sam Merrill 14 0 0 0 0 Evan Mobley 8 9 3 1 1 Jarrett Allen 3 15 0 1 2

Três pontos: 10/40 (25%) / Mitchell: 4/12

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Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 23 9 6 1 3 Brandon Ingram 23 6 0 0 2 RJ Barrett 18 8 1 2 1 Collin Murray-Boyles 15 10 3 2 0 Jakob Poeltl 10 6 1 1 1

Três pontos: 4/30 (13.3%) / Ingram: 3/7

2-2