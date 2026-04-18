Com Donovan Mitchell, Cavaliers vence Raptors

Donovan Mitchell liderou o Cleveland Cavaliers sobre o Toronto Raptors na abertura dos playoffs 2026 da NBA. Na tarde deste sábado (18), o Cavs recebeu o time canadense e venceu por 126 a 113. Mitchell somou 32 pontos e quatro assistências, enquanto James Harden contribuiu com 22 pontos e dez passes decisivos. Por outro lado, RJ Barrett foi o cestinha de Toronto com 24.
Quarto no Leste na fase regular, o Cavs manteve o ataque em grande ritmo por todo o embate. Toronto chegou a liderar por 21 a 8 no primeiro quarto, mas foi por pouco tempo. Isso porque o Cavaliers virou com Max Strus e Mitchell. Apesar de não conseguir abrir larga vantagem ali, os donos da casa fecharam o período em 35 a 31.
Então, no segundo quarto, Toronto seguiu na cola do time de Ohio. Apesar de todos os esforços dos anfitriões, o adversário pressionava e não deixava Cleveland abrir. Mas ao fim do período, o Cavs finalmente passou a comandar o placar. Donovan Mitchell fez cestas seguidas e, ao fim do primeiro tempo, vencia por 61 a 54.
Na volta para o segundo tempo, no entanto, o Cavaliers pressionou o Raptors e começou a abrir, especialmente com Donovan Mitchell. Como resultado, o Cavs já vencia por 70 a 54, após cesta de Evan Mobley.
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Por mais que o Raptors tentasse encostar, a defesa do Cavaliers respondia. Apesar de Brandon Ingram e Scottie Barnes tentarem ajudar Barrett, começava a ficar tarde para uma reviravolta. Afinal, depois de duas cestas de três seguidas de Max Strus, o Cavs já vencia por 80 a 60. Então, no último lance do terceiro quarto, Mitchell ampliou em 97 a 76.
Virar jogos com placares muito diferentes não é fácil na NBA. Mas nos playoffs e fora de casa, seria quase impossível para o Raptors.
E com a vantagem sempre na casa dos 20, não houve muito o que Toronto pudesse fazer. Apesar de tudo isso, o Raptors manteve boa parte de seus titulares em quadra, na tentativa de uma reviravolta.
Sem sucesso, no entanto.
Então, sem muitos problemas, o Cavaliers confirmou o resultado, ainda que o Raptors tenha cortado para 13 ao fim do jogo. Agora, os times voltam a se encontrar, mais uma vez em Cleveland, na próxima segunda-feira (20). O Cavs vence por 1 a 0.
(0-1) Toronto Raptors 113 x 126 Cleveland Cavaliers (1-0)
Toronto
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|24
|2
|3
|1
|0
|Scottie Barnes
|21
|1
|7
|0
|0
|Brandon Ingram
|17
|2
|4
|0
|1
|Jamal Shead
|17
|1
|2
|0
|0
|Collin Murray-Boyles
|14
|4
|4
|0
|0
Três pontos: 13/27 (48.1%) / Shead: 5/6
Cleveland
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|32
|3
|4
|2
|0
|James Harden
|22
|2
|10
|2
|0
|Max Strus
|24
|3
|0
|0
|0
|Evan Mobley
|17
|7
|4
|0
|0
|Jarrett Allen
|10
|7
|0
|1
|0
Três pontos: 16/32 (50%) / Strus: 4/6