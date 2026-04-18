Com Donovan Mitchell, Cavaliers vence Raptors

Donovan Mitchell liderou o Cleveland Cavaliers sobre o Toronto Raptors na abertura dos playoffs 2026 da NBA. Na tarde deste sábado (18), o Cavs recebeu o time canadense e venceu por 126 a 113. Mitchell somou 32 pontos e quatro assistências, enquanto James Harden contribuiu com 22 pontos e dez passes decisivos. Por outro lado, RJ Barrett foi o cestinha de Toronto com 24.

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Quarto no Leste na fase regular, o Cavs manteve o ataque em grande ritmo por todo o embate. Toronto chegou a liderar por 21 a 8 no primeiro quarto, mas foi por pouco tempo. Isso porque o Cavaliers virou com Max Strus e Mitchell. Apesar de não conseguir abrir larga vantagem ali, os donos da casa fecharam o período em 35 a 31.

Então, no segundo quarto, Toronto seguiu na cola do time de Ohio. Apesar de todos os esforços dos anfitriões, o adversário pressionava e não deixava Cleveland abrir. Mas ao fim do período, o Cavs finalmente passou a comandar o placar. Donovan Mitchell fez cestas seguidas e, ao fim do primeiro tempo, vencia por 61 a 54.

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Na volta para o segundo tempo, no entanto, o Cavaliers pressionou o Raptors e começou a abrir, especialmente com Donovan Mitchell. Como resultado, o Cavs já vencia por 70 a 54, após cesta de Evan Mobley.

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Por mais que o Raptors tentasse encostar, a defesa do Cavaliers respondia. Apesar de Brandon Ingram e Scottie Barnes tentarem ajudar Barrett, começava a ficar tarde para uma reviravolta. Afinal, depois de duas cestas de três seguidas de Max Strus, o Cavs já vencia por 80 a 60. Então, no último lance do terceiro quarto, Mitchell ampliou em 97 a 76.

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Virar jogos com placares muito diferentes não é fácil na NBA. Mas nos playoffs e fora de casa, seria quase impossível para o Raptors.

E com a vantagem sempre na casa dos 20, não houve muito o que Toronto pudesse fazer. Apesar de tudo isso, o Raptors manteve boa parte de seus titulares em quadra, na tentativa de uma reviravolta.

Sem sucesso, no entanto.

Então, sem muitos problemas, o Cavaliers confirmou o resultado, ainda que o Raptors tenha cortado para 13 ao fim do jogo. Agora, os times voltam a se encontrar, mais uma vez em Cleveland, na próxima segunda-feira (20). O Cavs vence por 1 a 0.

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(0-1) Toronto Raptors 113 x 126 Cleveland Cavaliers (1-0)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 24 2 3 1 0 Scottie Barnes 21 1 7 0 0 Brandon Ingram 17 2 4 0 1 Jamal Shead 17 1 2 0 0 Collin Murray-Boyles 14 4 4 0 0

Três pontos: 13/27 (48.1%) / Shead: 5/6

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Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 32 3 4 2 0 James Harden 22 2 10 2 0 Max Strus 24 3 0 0 0 Evan Mobley 17 7 4 0 0 Jarrett Allen 10 7 0 1 0

Três pontos: 16/32 (50%) / Strus: 4/6