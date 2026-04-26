NBA: Anthony Edwards preocupa Timberwolves

Anthony Edwards virou preocupação para a sequência do Minnesota Timberwolves nos playoffs da NBA. De acordo com Anthony Slater, da ESPN, o camisa 5 sofreu uma contusão óssea no joelho esquerdo no Jogo 4 contra o Denver nuggets. Desse modo, pode perder o restante da primeira rodada da pós-temporada.

A lesão aconteceu no fim do segundo quarto. Após tentar um bloqueio, Anthony Edwards caiu e o joelho dele dobrou para trás. Com muitas dores na região, o astro precisou ir ao vestiário para avaliação e não voltou mais para o duelo.

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Após exames, os médicos do Timberwolves confirmaram que Edwards sofreu a contusão óssea. Porém, a equipe descartou qualquer dano nos ligamentos, o que representa uma boa notícia, uma vez que o astro perdeu várias semanas por um problema na região.

Com a lesão, Edwards deve desfalcar o Timberwolves durante toda a primeira rodada. Além disso, como o time de Minnesota pode garantir a vaga já no Jogo 5, o craque pode ainda ficar de fora do início das semifinais. Desse modo, um desfalque que pode pesar em uma possível série contra o San Antonio Spurs.

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Além de Edwards, outro desfalque do Wolves na NBA é Donte DiVincenzo. O armador rompeu o tendão de Aquiles após menos de dois minutos do início do Jogo 4. Assim, o time ficará sem os dois titulares pelo restante da série contra o Nuggets.

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Mesmo sem Anthony Edwards e DiVincenzo, o Timberwolves superou o Nuggets por 112 a 96 nos playoffs da NBA. Desse modo, a equipe abriu três a um na série de primeira rodada. O destaque foi o reserva Ayo Dosunmu, que entrou como titular no lugar de Edwards após o intervalo e marcou 43 pontos.

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Apesar da grande atuação, Donsumu lamentou os desfalques importantes para o Timberwolves na NBA.

“Fiquei com o coração partido”, disse Dosunmu. “Essa atuação é por eles. Ant, Donte, eles significam muito para o time. Estou mandando orações por eles e espero uma recuperação rápida. Então, espero que fiquem bem, mas este jogo, pessoalmente, foi por eles”, afirmou.

O técnico do Timberwolves também falou sobre as lesões de Edwards e DiVincenzo. De acordo com Chris Finch, os desfalques devem pesar no emocional do elenco. Em especial, pela gravidade da contusão do camisa 0, que pode ficar de fora por um longo tempo.

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“Perder esses dois caras é muito difícil. No lado emocional, é muito pesado para o nosso time”, dise Finch.

Por fim, Timberwolves e Nuggets se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 23h30 (horário de Brasília), válido pelo Jogo 5 da série de primeira rodada dos playoffs da NBA.